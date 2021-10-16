封區檢測｜嘉亨灣完成強檢　約830人受檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（15日）公布一宗涉及L452R變種病毒株感染個案，昨晚對病人在港居住的嘉亨灣1座進行封區檢測。政府今早上7時7分發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



政府聲明指，截至凌晨一時約830名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約435戶，當中約70戶在過程中沒人應門。

自今日上午約七時起，西灣河指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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衞生防護中心昨日公布最新感染個案55歲男患者為俄羅斯駐港總領事館人員，曾於香港接種兩劑科興疫苗，沒有病徵，但携帶病毒量高。他於10月5日由俄羅斯經芬蘭返抵香港豁免隔離返回社區。根據患者提供資料，他於抵港後一直留於家中。

由於發現個案初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故對相關區域作出限制與檢測宣告。政府昨晚7時公布，限制西灣河太康街38號嘉亨灣第1座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。