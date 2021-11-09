新冠肺炎．11.9｜國泰兩男機師入境免檢疫　抵港居住後發現染疫

衞生署衞生防護中心昨日（8日）公布，沒有錄得新增確診個案，為本港隔29日來再度零確診。不過，衞生防護中心今日（9日）公布新增1 宗輸入個案，美國抵港19歲女患者證帶L452R變種病毒。



政府預告，為加強出現確診個案時接觸者追蹤工作的效率，保障市民和員工安全，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用『安心出行』，並會於稍後公布詳情。



本港今日至少錄得4宗初步確診輸入個案，其中兩名男患者是國泰航空貨機人員，當中29歲男患者由於病毒量較高，將其尖沙咀住所凱譽封區檢測。



【23:15】呼吸系統專科醫生梁子超回覆《香港01》查詢指，今次個案牽涉受豁免檢疫的貨機機組人員，與過往的輸入個案不相同，相關個案對社區傳播有一定風險：「唔可以喺搞通關時經常發生，會令人無信心。」他建議，當局要盡快修補漏洞，否則周邊的城市難以對本港外防輸入有信心。

至於政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就表示，現時本港暫未有社區爆發跡象，預料現階段不會影響通關商討進度。

通關｜2名免檢疫機師確診 梁子超：若病毒流入社區一定影響通關

【21:25】醫院管理局，接身新冠病毒患者的北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）B座地下病房一個隔離病格，一處柱身底部出現菌狀物。為謹慎起見，中心正將病人轉往一樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，將於明日完成有關轉房安排。

九龍西醫院聯網表示，一名中心職員於B座地下病房一個隔離病格進行清潔時發現，中心職員進一步檢查後，分別在地下樓層五個病房共15個病格，發現同樣的菌狀物，暫時未有發現一樓的病房出現同樣情況。醫管局毒理學參考化驗室已進行化驗，確定為木腐真菌，一般而言，該菌對人體健康無害。中心十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進。

通關｜一日爆4宗返港居民入社區初確診 居凱譽機組人員病毒量高

【20:35】衞生防護中心表示，正調查4宗初步確診輸入個案。其中一名病人的病毒量高，中心強烈提醒市民必須嚴格遵守因應個案發出的強制檢測要求，完成檢測。

首兩宗個案涉及兩名男病人，分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為同一航空公司的貨機機組人員，兩人分別於10月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測結果呈陰性。

兩人根據相關豁免人士規定進行強制檢測，昨日分別於社區檢測中心（梁顯利油麻地社區中心）和流動採樣站（東涌北公園）採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值分別約13至16和31至34，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

29歲病人由11月8日起出現病徵，他曾於香港接種兩劑復必泰疫苗，而57歲病人則沒有病徵，亦於香港接種兩劑復必泰疫苗。

因應29歲病人帶有變異病毒株，病毒量亦較高，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他於香港居住的大廈（尖沙咀凱譽）封區檢測，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

另一宗個案涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX906於10月17日從菲律賓抵港，於指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。她於11月7日完成強制檢疫後居於銅鑼灣香港珀麗酒店。她11月8日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低（Ct值大於30）。她曾於菲律賓接種兩劑莫德納疫苗。

餘下一宗個案涉及一名15歲女病人，於10月14日乘搭航班QR818從意大利經卡塔爾抵港，她於強制檢疫期間進行的六次檢測結果均呈陰性。她於11月4日完成強制檢疫後居於尖沙咀港威酒店。她11月8日於梁顯利油麻地社區中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約27至29。

【20:10】公務員事務局宣布，合資格接種第三劑疫苗的政府僱員可於接種第三劑疫苗後享有一日「疫苗假期」。政府亦收緊檢測代替打針的安排，由11月22日起，所有未接種第一劑疫苗的政府僱員均會接受每星期一檢。

新冠疫苗｜未打針公務員須7日一檢 政府准打第三針員工放疫苗假

11月9日，尖沙咀凱譽封區檢測



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【19:00】政府宣布，尖沙且棉登徑8號凱譽納入封區檢測範圍。發言人表示，晚上七時起限制在指明「受限區域」的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

發言人表示，由於今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

尖沙咀凱譽封區檢測 有住客抵港後居住 初步確診驗出帶變種病毒

受檢人士需於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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【17:30】機管局宣布，所有特定群組機場員工必須接種第三劑疫苗。所有特定群組機場員工已按照機管局要求接種第二劑疫苗，因此有關員工須於 2022 年 4 月 30 日或之前接種第三劑疫苗。

機管局及其承辦商的員工將於注射第三劑疫苗當天享有假期。特定群組員工包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在一點五米範圍內沒有隔板或屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。

【16:45】食物及衞生局發言人今日（9日）表示，維持措施是因應全球疫情持續嚴峻，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行「創造有利條件」。

政府又預告，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，並會於稍後公布詳情。

社交距離措施延續14日 政府預告食肆將嚴格使用安心出行

新冠肺炎｜增一宗輸入確診 美國抵港19歲女患者曾打一劑強生疫苗

【14:15】衞生防護中心公布新增1宗確診個案，至今本港個案累計12 370宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株感染，一名由美國抵港19歲女子，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，而她在當地已接種一劑強生疫苗。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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通關｜林鄭指進展良好 無受內地疫情影響 冀熔斷機制不要太嚴謹

【10:14】對於有傳通關初期熔斷機制本地一宗確診即叫停，林鄭月娥今早（9日）出席行會前表示，正與內地商討中，希望不要太嚴謹，亦要處理好定義問題。林鄭指，目前討論無受內地疫情影響，又指香港清零狀能得來不易，需要繼續提升疫苗接種率。

通關｜首階段料不包跨境學童 家長感失望 專家指農曆年後較穩妥

【09:57】特首林鄭月娥日前接受傳媒訪問時，指跨境學童因人數太多，首階段通關群組不會包括在內。深港跨境學童家長會主席黃菁葒，今早（9日）於港台節目《千鿋年代》表示感到失望，她指，學童只會到學校，感染傳播機會低，期望可重推點對點上學的安排。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，跨境學童流量頻密，屬高風險來源，他認為或要待聖誕及農曆新年後，當輸入個案壓力減低，當局有絕對把握守得穩，才開放跨境生回港上學會較穩妥。

通關｜迎小通關 梁子超︰兩群組易有「假訊號」 促避免無辜熔斷

【09:20】有傳本港下月初可以與內地有「小通關」，首階段會設每日1000個名額，亦有指只要出現一個本地個案，就會觸發熔斷機制。



呼吸系統專科醫生梁子超今（9日）於電台節目中表示，復陽個案及高風險、高暴露群組確診等，未必會造成社區傳播，指是「假訊號」，認為可先觀察有否社區傳播出現，避免無辜斬斷通關。

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▼食環署轄下公眾街市名單▼

