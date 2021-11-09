史維辭職｜教育局讚揚貢獻　相信校董會揀選合適人選繼任

香港科技大學今日（9日）宣布，校長史維已向大學校董會正式請辭，將於明年10月19日離任。教育局指，史維在推動科大增強其科研能力等方面的貢獻，為科大繼往開來奠定堅實基礎，相信校董會將會基於大學的長遠利益及發展需要，揀選最適合的人士出任校長一職。



教資會亦表示，史維作為科大校長及前教資會委員，對本港高等教育和創新科技發展作出傑出貢獻，向他致以衷心謝意。



香港科技大學校長史維提早一年請辭，明年10月19日卸任。（資料圖片）

教育局讚揚史維在科大科研能力上的貢獻

教育局表示，得悉相關消息，並衷心感謝史維多年來對科大及本港高等教育界的貢獻，他在推動科大增強其科研能力及以「港科大一體、雙校互補」的理念領導科大等方面的貢獻，皆為科大繼往開來奠定堅實基礎。

教育局指，科大將啓動全球招聘下任校長的程序，校長招聘屬大學院校自主範圍內的事宜，由科大校董會按《香港科技大學條例》（第1141章）賦予的權力自行處理；深信校董會將會基於大學的長遠利益及發展需要，揀選最適合的人士出任校長一職。

教資會表揚其對本港高等教育和創新科技發展作出傑出貢獻

另外，大學教育資助委員會主席唐家成指，史維作為科大校長及前教資會委員，對本港高等教育和創新科技發展作出傑出貢獻。在其領導之下，科大在教學、研究和知識轉移方面屢創佳績；史維在2020年研究評審工作的驕人成績亦有目共睹，向他致以衷心謝意。