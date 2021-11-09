通關｜一日爆4宗返港居民入社區初確診　居凱譽國泰機師病毒量高

本港與內地正商討論通關之際，衞生署衞生防護中心今晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。當中其中兩宗個案涉及兩名分別為29歲及57歲的男病人，分別居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為國泰航空公司貨機機組人員。兩名患者抵港時在機場檢測結果呈陰性，其後分別於社區檢測中心及採樣站採樣，結果為呈初步陽性，當中29歲機組人員病毒量極高。



中心表示，因應29歲的患者帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他居住的大廈尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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兩患者同屬國泰貨機機組人員 回居所檢疫

衞生署表示，其中兩宗個案涉及兩名男病人，分別為29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋。兩人為同一間航空公司的貨機機組人員，分別於於10月26日及29日檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班CX2066返港，他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陰性。

兩名患名其後根據相關豁免人士規定進行強制檢測，於昨日（8日）分別於梁顯利油麻地社區中心以及位於東涌北公園的流動採樣站採集的檢測樣本，同樣結果為呈初步陽性。二人病毒CT值分別約13至16和31至34，並確認帶有L452R變異病毒株。

該名29歲的男患者由11月8日起出現病徵，他曾於4月12日及5月18日，於香港接種兩劑復必泰疫苗；57歲男患者則沒有病徵，於4月13日及5月4日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

國泰航空表示，接獲香港衛生當局通知，表示兩位貨機機師初步確診，有關機組人員執勤由法蘭克福起飛抵港的貨機航班。 發言人稱，所有執勤機組人員均已接種疫苗。有關機組人員現正接受適切的醫療診治，公司亦為其他機組人員提供一切必須的支援，公司會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與確診者有緊密接觸的人士。 有關貨機會按香港港口衞生署及國泰航空的嚴格標準進行徹底消毒。

當局將尖沙咀凱譽列受限區域

衞生署衞生防護中心表示，因應29歲的患者帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他居住的大廈尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

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30歲女外傭檢疫完暫居香港珀麗酒店

至於另一宗個案，涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX906，於10月17日從菲律賓抵港，於指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。

她其後於11月7日完成強制檢疫後，居於銅鑼灣香港珀麗酒店，在11月8日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低，Ct值大於30。該名患者曾於7月6日及8月3日，於菲律賓接種兩劑莫德納疫苗。

15歲少女完成檢疫後住港威酒店

第四宗個案涉及一名15歲女病人，於10月14日乘搭航班QR818從意大利經卡塔爾抵港，於強制檢疫期間進行的六次檢測結果均呈陰性。她於11月4日完成強制檢疫後，居於尖沙咀港威酒店，並於她11月8日到梁顯利油麻地社區中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約為27至29。

香港珀麗酒店及港威酒店並非檢疫酒店，一般也可入住。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



兩名女病人潛伏期住所及到訪地點納入強檢

衞生署衞生防護中心指，現時未能排除該兩名病人為復陽個案的可能性，中心會持續監察病入院後的進一步檢測結果。為審慎起見，兩名女病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。