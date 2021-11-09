MIRROR料出席叱咤頒獎禮　搭指定日期昂坪360纜車可抽獎爭300門票

商業電台將於2022年元旦晚上舉行《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，料人氣男團MIRROR將會出席，入場門票一票難求，「鏡粉」勢爭崩頭。昂坪360纜車今日)（9日）公布會送出300張門票，予乘搭水晶車廂或新購買或續期360全年通的顧客參加抽獎，共分三期各有50名幸運兒，不限得獎次數。



MIRROR在11月8日現身叱咤頒獎禮記招，一眾歌迷迫爆昂坪市集！（資料圖片/陳順禎攝）

《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年元旦晚上7時，在亞洲國際博覽館舉行。

昂坪360表示，由11月9日至12月19日 (11月11日、16日和17日除外) 乘坐指定已付費的成人或長者來回昂坪纜車(最少一程為水晶車廂)，購買或續期360全年通，本身持有來回纜車車票(標準車廂)或持有360全年通的賓客，並於現場升級至一程或來回水晶車廂的賓客，於乘坐纜車當日均可參與抽獎，並有機會獲得《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。

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昂坪360指，以指定車票乘坐昂坪纜車到達昂坪纜車站後，須於乘坐纜車當日前往昂坪市集16A商鋪的抽獎登記處進行登記，開放時間為早上11時至下午5時。

登記參加抽獎時，須向昂坪360職員出示指定車票並提供手提電話號碼，而在登記完成後，參加者將收到登記確認短訊；抽獎者要保留用於抽獎登記的指定車票，所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。每位參與抽獎次數不限，每人不設得獎名額上限。