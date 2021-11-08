冷鋒橫過天文台錄得一夜跌11度　昂坪11.1度百名Mirror鏡粉等通宵

一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，隨後的強烈東北季候風正影響該區。天文台預測本港地區今日天氣顯著較涼，今早大部分地區氣溫跌至16至18度，天文台錄得的氣溫較昨日最高29度低11度；昂坪今早7至8時僅有11.1度，近百名Mirror「鏡粉」為等偶像下午出席商台活動，通宵在山上等候，昂坪360纜車今早向他們送上熱茶及暖包助保暖。



天文台預測今日下午部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約23度；吹清勁偏北強風，離岸及高地吹強風，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



今早大部分地區氣溫跌至16至18度，昂坪今早7至8時僅有11.1度。(天文台網頁圖片)

天文台展望，未來數日大致天晴及乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。

（天文台網頁）

運輸署表示，因較早前山頂道山泥傾瀉，新巴路線X15號線維持有限度服務，約40 -50 分鐘一班往來中環渡輪碼頭至山頂，並加停山頂道太古大廈至加列山道沿途各站；新巴路線15號線則只提供往來中環渡輪碼頭至灣仔峽道的服務，而介乎灣仔峽道至山頂總站一段的服務仍需停止。

另外，山頂道介乎白加道與馬己仙峽道之間的一段路段，仍然實施單線雙程行車措施。重型車輛不能行駛上述路段。駕駛人士請遵從現場警員的指示。運輸署呼籲市民如非必要請避免前往山頂。