加電費｜能諮會料電費續升促政府提早說明　餐飲業指各項成本增

中電及港燈宣布來年電費將分別加5.8%及7%，指因受國際燃料價格持續攀升影響。能源諮詢委員會主席郭振華今日（10日）在港台節目《千禧年代》指，受燃料價格影響難避加價，與其令日後幅度更大，認為平均攤分加幅可令市民更容易接受。他又估計，電費將會持續上升，政府應提早向業界說明，令他們可作部署。

稻苗學會會長黃傑龍在同一節目上指，電費佔餐廳1％至2％的開支，加上其他營運成本上升，增加餐廳營運壓力。



受近月國際能源價格飆升影響，令兩電燃料調整費大幅上漲，令電費也隨之增加。（梁鵬威攝）

能源諮詢委員會主席郭振華指，估計未來幾年燃料價格高，本港難避加電費。他指，若今次壓抑加價，或會下次加幅更大，認為應平均攤分加幅，可令市民更容易接受。他又指，估計電費會持續上升，「好清新空氣大家都要付出」，建議政府更早向社會說明長遠做法，令受影響的業界可更早作部署。

日前兩電在記者會上被問到有否賺盡8%的准許回報率，郭振華指管制協議等同商務協議，兩電亦有於協議規定外履行社會責任，包括撥出資源減輕基層住戶負擔。

稻苗學會會長黃傑龍指，電費佔餐廳1％至2％的開支。（資料圖片）

食肆每月電費加300至數千元不等 料暫不轉嫁消費者

稻苗學會會長黃傑龍在同一節目上指，電費佔餐廳1％至2％的開支，以小型餐廳而言每月約需要1萬元電費，大型餐廳則需要5萬至10萬元不等，料加電費後每月開支增幅由300元至數千元不等。他估計業界不會將加電費的壓力轉嫁消費者，不過有於食材開支有增加，加上其他成本上漲，餐廳會面對營運壓力。他指，會從用具入手省電費，如早前已申請約14萬元資助買洗碗碟機，有效減少用電之餘，每間分店平均可獲資助8000元。