加電費｜劏房戶被濫收兩成電費　團體指環境所限難慳電促直接補貼

中電及港燈明年凍結平均基本電價，但因國際燃料價格持續攀升，宣布電費分別加價5.8%及7%，至每度電128.9仙及135.3仙。

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢今日（10日）在港台節目《千禧年代》指，劏房戶多沒有獨立電錶，現時業主平均每度電被收1.6至1.8元，較電力公司多約兩成。她指，劏房戶受居住環境限制，難慳日常用電量，建議政府透過社福機構直接補貼。



中電及港燈宣布電費分別加價5.8%及7%，至每度電128.9仙及135.3仙。（資料圖片/盧翊銘攝）

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢指，劏房戶多沒有獨立電錶，多由業主分拆及收費，雖中電有為劏房戶提供安裝電錶服務，但因安裝時往往涉及大廈公用地方，需要業主及法團同意。她指， 劏房戶被濫收電費情況普遍，每度電約需要1.6元至1.8元，以一個3人家庭為例，每個月電費需要400至500元，較普通家庭多約80元。

她指，劏房戶難壓縮電費，首先因分拆電錶，劏房戶之間用電量會影響整個單位的電費，變相扯高電力。此外，因居住環境所限，他們需要用電磁爐，儲水式熱水爐，加上部份單位無窗需要長開冷氣，因此劏房戶為減輕負擔，需要壓縮醫療等開支。

她指，政府雖有電費補貼，由於劏房戶無獨立電錶，補貼多直接「落業主袋」，難惠及劏房戶。她建議可透過社福機構，向劏房戶派發能源補貼，而中電過往亦有類似做法。