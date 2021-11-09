加電費｜明年補貼完結電費勢創新高　一般家庭每月畀多幾多錢？

百物騰貴，中電及港燈今日（9日）宣布，來年電費將分別加5.8%及7%。根據兩電估計，一個典型三人家庭每月用電量約為275度電，如是中電客戶，明年料將要多付近20元；如港燈客戶則料須多付約24元。用電量較多的家庭，加價的影響更明顯。

受惠於政府電費補貼，市民今年6月起至少有130元補貼，或對加價感覺不太強烈。不過合共1,000元的電費補貼最快將於明年5月完結，只剩每月50元補貼，市民每月的電費支出勢較今年高出接近100元，生活恐百上加斤。



+ 2

兩電今日宣布，明年1月起，中電每度電收費加至128.9仙，加幅為5.8%；港燈每度電收費為135.3仙 ，加幅為7%。兩電均凍結基本電費，惟因國際燃料價格上漲，燃料成本不斷上漲，中電及港燈燃料費分別飆升約37.4%及57%。

三人家庭每月多付約20元電費

市民大眾單憑數字未必理解到加幅對實際應繳電費有何影響，以三人家庭一個月用電量為275度電而言，在中電方面，今年1月應繳電費為326.58元；計算電費加幅及各種回扣後，明年年頭料須繳346.1元，即大約須多付近20元。如是港燈用戶，今年1月應繳電費為250.58元，料明年則須交275.055，即須多繳約24元。

+ 2

另外，目前政府正推行兩項電費補貼，包括合共每戶1,000元補貼，由今年6月起每月住戶可獲至少80元；以及連續5年、每月50元的電費紓緩，即市民每月至少享130元補貼。環境局局長黃錦星今日形容，是以「雙管齊下」方式支援市民，「一個正常家庭適當用電，電費比過去更低。」

黃錦星：電價可推動社會節能

然而1,000元補貼最快明年5月完結，屆時只剩每月50元補貼，市民或面對加電費及補貼完結「雙重夾擊」。同樣以典型三人家庭計算，如是中電客戶，在明年5月前一個月電費約為216.1元；不過補貼完結後，每月須繳296.1元，相差近100元。被問到為何不延長電費補貼，黃錦星強調「補貼、紓緩都唔係長久之計」，認為電價對社會節能有推動力，「慳電都係慳錢。」