樂善堂兩年推1,542伙過渡屋　社協140伙英華街組合屋周一接受申請

政府上周公布的《施政報告》增撥116億元、提供多5,000個至20,000個過渡性社會房屋，短期解決一批輪候公屋家庭的經濟和住屋壓力。九龍樂善堂預期，在未來2年內，樂善堂提供至少1,542個新過渡屋單位。



另外，社區組織協會早前以短期租約形式，申請長沙灣英華街一處土地，計劃於2022年2月入伙，140個可供1至6人居住的組合屋項目，將在下周一（11日）開放申請。



在未來2年內，樂善堂提供至少1,542個新的過渡性社會房屋單位。（樂善堂提供）

樂善堂指，70多歲鄧婆婆和患有眼疾的丈夫，以及就讀小學的孫兒，一家三口過去居住九龍城土瓜灣一幢唐樓9樓的天台屋。2018年颱風「山竹」襲港，鄧婆婆屋頂被狂風吹襲，全個屋頂被吹起，全屋水浸，傢俬和日用品被浸至破爛，為擋風雨，兩老和孫兒惟有合力撿拾一些被棄置的帆布橫額及塑膠廣告展板蓋著屋頂，臨時阻擋風雨。

破爛的天台屋，面積100多平方呎，鄧婆婆當時每月仍要花5,000元租金，每日接送孫兒上學放學、或陪同丈夫覆診，需要行足9層樓，致雙膝和全身骨痛。天台屋環境狹窄，又有蟲鼠出沒，孫兒日常只在上、下隔床活動，包括食飯、學習、玩玩具等，影響到他的社交和學習能力。

在未來2年內，樂善堂提供至少1,542個新的過渡性社會房屋單位。（樂善堂提供）

鄧婆婆︰有如中兩次六合彩

樂善堂早前獲恆基1元象徴式租金，租出九龍城福佬村道全幢唐樓，推出全港首個過渡社會房屋「樂屋」。社工家訪後，安排鄧婆婆一家三口入住「樂屋」，其後再獲安排入住樂善堂位於九龍城龍崗道第一個改裝學校作過渡屋項目「樂善堂小學樂屋」。

鄧婆婆一家最近更實現「上樓夢」，獲房署安排入住深水埗區的公共屋邨。鄧婆婆形容能入住過渡屋，每月租金減半，空間大了一倍，孫兒變得有心機讀書，又認識了一班朋友，已有如中一次六合彩。現在能再上公屋，簡直如中第二次六合彩，非常幸運。

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樂善堂總幹事劉愛詩表示，預期未來兩年內，提供至少1,542個新的過渡屋單位，當中包括改裝荃灣象山邨校舍作社會房屋、在彩虹彩興路興建組合屋、並利用由會德豐免費租出的大埔黃魚灘用地興建組合屋等。

社協英華街過渡屋「喜信」明年2月入伙

另外，社協在2016年於社區開展過渡屋服務，其後以短期租約形式，申請到長沙灣英華街一幅閒置地，並獲運房局支持，興建過渡屋。當中將於2022年2月入伙的「喜信」項目，將提供140個1至6人單位，也將於下周一開放申請，並在11月15日下午5時30分截止。

社協認為，基層住屋問題仍然嚴峻，建議政府正視問題，官民合力增加類似的過渡房屋，紓緩20多萬身處困境，仍輪候公屋市民的住屋需要。