樂善堂改建荃灣象山邨學校作過渡屋　今日起接受申請明年初入伙

樂善堂早前獲運輸及房屋局撥款資料，將荃灣象山邨學校改建為過渡性房屋「樂屋」，預料將能提供145個單位，供500人人住，預料最快明年初可安排入伙。樂善堂今（29日）表示，項目即日起接受申請，輪候公屋超過3年，或急需社區支援的人士可於11月30日前提交申請。

另外，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今早亦通過，向將軍澳和馬鞍山兩個過渡性房屋項目批出共3.7億元，將可提供合共669個單位，供1,480人入住，兩個項目最快均可於2023年中入伙。



輪候公屋3年或以上家庭優先

樂善堂新一個「樂屋」項目位於荃灣象山邨，前身為在2010年停辦的荃灣信義學校，及後被改劃作房屋用途。學校樓高7層，改建為145個單位，包括47個3人單位、96個4人單位及地下設2個無障礙單位，面積約18至28平方米，每個單位附設洗手間連淋浴間及煮食空間，項目早前獲批出7,193萬元資助，今個月開始動工，預料明年第一季竣工，並陸續安排入伙。

項目今日起接受申請，詳情可參閲樂善堂網頁。基本申請資格為現正輪候公屋3年或以上或急需社區支援的家庭，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%者優先。租金標準方面，綜援家庭為租金津貼上限；低收入家庭則參考綜援租金津貼，經審查後，合資格家庭可獲租金津貼。

將軍澳馬鞍山過渡性房屋項目獲批款

另外，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今早舉行會議，同意撥款資助兩個位於新界的項目。其一個位於將軍澳寶琳北路，鄰近寶林消防局，由基督教家庭服務中心營運，將興建兩幢4層高住宅樓宇，預計可提供258個單位，供約680人入住，今日已獲批1.419億元，估計明年中動工，翌年中可落成，將可營運5年。

至於另一項目，則位於馬鞍山落禾沙里，由東華三院營運，預計可提供約411個單位，約800人入住。項目已獲批逾2.322億元，初步計劃興建3幢4層高住宅樓宇，估計最快2023年中可以入住。