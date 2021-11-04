域多利道政府宿舍改建過渡屋「喜居」　提供11個一人單位下月入伙

西區域多利道前政府宿舍閑置多時，社區組織協會早前獲運輸及房屋局資助，將宿舍翻新，並改建成過渡成房屋「喜居」，提供11個一人單位，冀為輪候公屋多時的單身劏房戶，改善生活環境。機構今（4日）表示，「喜居」現已接受申請入住，將於11月15日截止，合資格市民最快下月入伙。



「喜居」位於域多利道405-406號，前身為政府宿舍，樓高3層，佔地面積約2,000多呎。社區組織協會早前獲「支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃」批出590萬元，將大樓改裝成過渡性房屋，工程已於今年中動工，預料下月可以入伙。

宿舍改裝後，將設有11個一人單位，介乎約60至100平方呎，每個單位均附設洗手間及浴室，港燈亦贊助每一戶熱水爐及冷氣機。大樓內亦會配備共享空間，如廚房、洗衣設備等。

項目已於8月開放申請，將於11月15日截止，申請資格為租住籠屋板房劏房居民，輪候公屋3年或以上獲優先考慮。租金則不多於住戶總收入25%，或以綜援租金津貼為標準，亦即2,515元。

社區組織協會表示，希望本項目能為正輪候公屋的單身人士提供短暫上樓機會，改善其惡劣居住環境，以「喜居」為大樓命名，是期望望基層居民能懷著欣喜的心情居住於本項目單位，同時透過緊密的鄰里關係為獨居的居民帶來支援，協助建構人際網絡，讓每位居民能住得安心。