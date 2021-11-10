恒大獲政府資助逾1900萬元　增設金融科技科目　學AI及大數據應用

香港恒生大學獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」（ESGS）資助逾1,900萬元，開展為期四年的「金融科技知識提升計劃」，當中包括計劃今學年第二學期起開辦三個金融科技科目，開放予其他學系學生修讀，擴大香港以至亞太區的金融科技人才庫。



香港恒生大學計劃今學年第二學期起開辦三個金融科技科目，開放予其他學系學生修讀。（恒大提供）

金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心最新發表的《金融服務業的人工智能及大數據：區域透視及人才發展策略》研究報告顯示，亞太區六個金融中心，包括香港、深圳、上海、新加坡、悉尼及東京，每年共欠缺逾兩萬名精通人工智能及大數據知識的金融人才，其中香港每年欠缺相關人才約2,000名。

香港恒生大學獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」(ESGS) 資助逾1,900萬元，開展為期四年的「金融科技知識提升計劃」。（恒大提供）

增設人工智能、大數據及區塊鏈應用

恒生大學經濟及金融學系副系主任鄭會榮表示，三個學士學位課程「金融分析工商管理」、「金融及銀行學工商管理」及「經濟學工商管理」，將於今學年第二學期起，陸續增設關於人工智能、大數據及區塊鏈在金融業之應用、金融科技管理和金融科技監管及道德期望的科目。

他分析指，大多金融機構已使用金融科技提升業務水平及價值，例如透過人工智能分析投資風險及提供資產管理建議、利用區塊鏈處理商務交易等，新增設的科目會從電腦編程、應用和管理三個層面，幫助學生深入學習及掌握金融科技的發展。

在新計劃下，恒大將購置金融科技教學軟件，增加學生課堂應用實踐的機會。經濟及金融學系亦與各金融機構加強合作研發，亦為學生提供不同實習機會，助學生掌握業界最新發展趨勢及實踐所學。