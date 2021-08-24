恒大料最快明年1月推國安課程　校長何順文：學生可自選修讀

香港恒生大學昨日（23日）舉行首屆博士學位頒授典禮，恒商（恒大與恒生管理學院(恒管)前身）創校校董何子焯及曾任恒管校董會主席的李慧敏等4人獲頒榮譽社會科學博士學位。

恒大校長何順文在典禮後透露，與各院長商議後，決定下學年推出國安教育課程，讓學生選修，最快明年1月開始，課程由會計、企業管理等學系負責，主要教授《基本法》及《國安法》相關法律知識，



恒大首屆博士學位頒授典禮，除致力資助恒大發展的何子焯獲頒發榮譽社會科學博士學位外，有份推動香港334學制改革的女性銀行家林李翹如、偉倫基金會主席利易海倫，以及李慧敏同獲頒發榮譽社會科學博士學位。

林李翹如以「熱情擁抱生命」勉勵香港

何順文致辭時形容，4人在專業領域上出類拔萃，亦為恒大及社會作寶貴貢獻，而林李翹如則代表4人致謝辭，指她初任銀行家時曾自我懷疑，感謝已故的利國偉分享人生智慧，令她努力追求目標。面對疫情及不同挑戰，她以其座右銘「熱情擁抱生命」鼓勵大家，認為即使前路漫長曲折，香港仍然機遇處處。

校長何順文在典禮後透露，多個學系正就課程內容研究，最快明年1月可增設選修國安課程，。（恒大提供）

最快2022年1月增設國安課 學生可自選修讀

據報道，何順文典禮後回應記者提問時，未有直接回應是否按政府要求推行國安教育，但透露多個學系正就課程內容研究，最快明年1月可增設選修國安課程，主要教授與《基本法》及《國安法》相關法律知識，供感興趣的學生選修。

收生方面，恒大新學年將有1,800名本科新生，較本學年跌約一成，何順文稱，新生人數下跌主因是適齡人數減少，形容滿意收生情況。