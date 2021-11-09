通關｜2名免檢疫機師確診　梁子超：若病毒流入社區一定影響通關

近月港府正與內地商討通關，衞生署衞生防護中心今晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是抵港並進入社區後才發現，包括兩名國泰貨機機師。

呼吸系統專科醫生梁子超回覆《香港01》查詢指，今次個案牽涉受豁免檢疫的貨機機組人員，與過往的輸入個案不相同，相關個案對社區傳播有一定風險：「唔可以喺搞通關時經常發生，會令人無信心。」他建議，當局要盡快修補漏洞，否則周邊的城市難以對本港外防輸入有信心。



至於政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就表示，現時本港暫未有社區爆發跡象，預料現階段不會影響通關商討進度。



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梁子超：當局應修補免檢漏洞 否則周邊的城市難有信心

呼吸系統專科醫生梁子超指，今次個案牽涉受豁免檢疫的貨機機組人員，與過往的輸入個案不相同。兩人均是返港居民進入社區後才發現確診，梁子超認為，個案顯示免檢疫做法仍有漏洞，加上現時全球正在放寬入境旅遊限制，有機會增加機組人員的病毒感染風險。

呼吸系統專科醫生梁子超指，若大廈強制檢測後發現新個案，顯示病毒流入社區，對通關有一定影響。（資料圖片）

被問到今次現個案會否影響通關，梁子超直言，相關個案對社區傳播有一定風險：「唔可以喺搞通關時經常發生，會令人無信心。」他續指，若大廈強制檢測後發現新個案，顯示病毒流入社區，對通關一定有影響。他又表示，即使強檢後沒有現新確診個案，「未必確保次次會咁好彩，遲早會出事。」他強調當局應該要修補免檢漏治，否則周邊的城市難以對本港外防輸入有信心。

通關後應設熔斷機制 但無需包括輸入個案

梁子超又表示，通關後有需要設熔斷機制，但並非當有一宗確診個案便立即叫停通關。他指，當局應小心調查個案，包括留意其緊密接觸者有否確診，以及住所、工作地點有否再發現個案等，以分辦個案是否為復陽個案；如沒有出現社區傳播則無需叫停通關，熔斷機制亦不需要包括輸入個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，個案暫未有社區爆發跡象，現階段不會影響通關。（資料圖片）

許樹昌：未有社區爆發跡象 現階段不影響通關

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，個案暫未有社區爆發跡象，現階段不會影響通關。他認為，豁免檢疫始終有風險，但若收緊相關措施有機會影響貨運，續指若疫情「風平浪靜就可以免檢疫，但陽性比例開始上升就要考慮收緊些，以減低社區爆發第五波風險」，又建議所有機組人員應盡快接種第三劑疫苗。