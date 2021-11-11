食環署突擊行動　發現灣仔兩店涉未經許可賣大閘蟹　負責人被檢控

踏入秋季，便進入大閘蟹季節。食環署前日（9日）起展開一連串突擊行動，巡查各區大閘蟹銷售處所，發現有兩間新鮮糧食店所出售的大閘蟹來源有可疑，持牌人未能提供相關衞生證明書以供檢查，目前該批大閘蟹已被封存。

另外，署方早前又於灣仔採取突擊行動，於堅拿道西一帶發現兩間新鮮糧食店，未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，已向有關負責人展開檢控程序。至於在該兩個處所共檢獲約10公斤，沒有效衞生證明書的大閘蟹已被銷毀。



食環署表示，截至昨日（10日）人員共巡查約60間零售店舖、食物業處所、公眾街巿攤檔等大閘蟹銷售處所。行動期間，發現兩間新鮮糧食店所出售的大閘蟹來源有可疑，有關新鮮糧食店持牌人，亦未能提供相關衞生證明書以供檢查，故違反相關持牌條件。

該批大閘蟹已被封存，食環署正追查有關大閘蟹的來源，調查仍在進行。食環署強調，十分關注非法銷售大閘蟹情況，會繼續密切追蹤監察情況，有關行動仍然繼續。

另外，食環署於11月9日傍晚於灣仔採取突擊行動，於堅拿道西一帶發現兩間新鮮糧食店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》），已向有關負責人展開檢控程序。此外，在該兩個處所共檢獲約10公斤，未有有效衞生證明書的大閘蟹，並已銷毀。

食環署自前日（9日）起展開一連串突擊行動，巡查各區大閘蟹銷售處所。（政府新聞處圖片）

港府提醒業界切勿進口或售賣來歷不明大閘蟹

食環署發言人強調，一直派員定期巡查獲簽發介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證／獲書面准許售賣介貝類水產動物（大閘蟹）的食物業處所及公眾街市攤檔，確保經營者遵守有關牌照／書面准許條件及符合法例訂明的衞生標準，並在有需要時採取適當行動。

署方又指，食已加強執法行動，打擊未獲准許於網上售賣限制出售大閘蟹的情況，今年9月及10月採取執法行動中，向違例人士提出兩宗檢控。當中一宗個案已經完成審訊，有關人士因未獲准許售賣限制出售的食物及未能提供有關食物的獲取紀錄被裁定罪成，合共被判罰款3,000元，提醒業界切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹。

消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。