網購大閘蟹投訴激增　付款後無蟹到　食環署：不貼證書均不合規格

每年秋天到來，都是吃大閘蟹的「好時機」。疫情之下，不少市民已習慣網上購物，新鮮食品如大閘蟹，有市民到社交平台購買，品質、貨源難有保證。近日不少交平台上有不少購買大閘蟹的帖文，部分大閘蟹的價錢最低為約50元一隻，吸引顧客，但當中不少市民投訴未獲發貨、或大閘蟹品質「貨不對辦」，亦有投訴人無奈向記者表示商人收錢失蹤，「唔肯定方有貨，可能只係『扮曬蟹』。」



食環署回覆《香港01》時表示，網上商店出售大閘蟹，同樣要在網頁、社交平台當眼處張貼本港衛生署的有效證書其號碼式別，否則不符合規格。另外，今年截至10月21日，涉及網上購買大閘蟹的投訴為21宗，並有1宗非法銷售大閘蟹的檢控；對2019年只有7宗網上購買大閘蟹的投訴，今年剛入「蟹季」不久，涉網上投訴數字為兩年前增2倍。



疫情之下，不少市民已習慣網上購物，不單單是日常用品，新鮮食品如大閘蟹，有市民到社交平台購買，品質、貨源難有保證。近日不少社交平台上有不少購買大閘蟹的帖文，部分大閘蟹的價錢最低約50元一隻，低於市面同樣斤兩的大閘蟹一成，並能夠提供送貨服務。另外，有大閘蟹老行尊曾表示，現本港沒有進口合品質合規格的陽澄湖大閘蟹，惟仍有網店商人以有關產地作招徠，大閘蟹的來歷難以肯定。

林小姐於本月13日沿掛八號風球當日，於社交平台「Crab Quick Purchases 」向一名楊姓商人購買大閘蟹，楊姓店主言談曾說「九號風球都會送」，加上價錢便宜，林自言因多次網上購物，成了日常習慣有不虞有詐，又指當時購物時衝動，因「太想打風拆蟹」，以轉數快方式向店主支付503元購買了8隻大閘蟹，惟到了店主所提供的時間仍未收到大閘蟹，多番查詢更被對方拒絕接聽、回覆，最終來電被對方封鎖及不能退款。

她無奈說相信被有關網店「欺詐」，而對方的網店多番改名，不少網民聯合投訴不果，最終接受被騙「當買教訓」，「對方有表示有牌照，但一直沒提供文件及號碼，只係口頭答應，對方可能只係『扮曬蟹』。我會（繼續）網購但唔（再）買大閘蟹，幾百蚊報警又少事，係自己傻要吸取教訓。」另外，林的朋友及記者同樣多次致電所提供的號碼均不能接通。

食環署回覆《香港01》提問時表示，網上商店出售大蟹，同樣要在網頁、社交平台當眼處張貼本港衛生署的有效證書其號碼式別，否則不符合規格。可是，記者於月內瀏覽多個購賣平台，均不見張貼有關文件，部分人展示一張已在號碼上「打格」的擬內地執照，或只向查詢客人說「留言pm」，部分網店未能接聽。

部分店展示一張已在號碼上「打格」的擬內地執照，或只向查詢客人說「留言pm」，部分網店未能接聽。（網上圖片）

另外，網上亦現多個出售大閘蟹的留言投訴，指不網店一經被商發現「貨不對辦」，當中有已發黑的擬「死蟹」、亦有不少人不能收到貨品或大閘蟹的斤兩、數量不足，網店被免人投訴後即時改名發帖文，防不勝防。

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根據《食物業規例》（第132X章）規定，除非獲得本署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括大閘蟹等介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者，包括實體店或網上銷售，必須領有本署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許。

另外，有關的售賣許可證或相關書面准許條件包括規定出售的大閘蟹，必須由可靠和商譽良好的供應商供應，並須備存有關當局簽發並獲食環署署長認可的衞生證明書，有關商家要張貼於顧客可留意到的當眼處。

03 51 803741 為食環署發卞，可在網上售賣介貝類水產動物(大閘蟹)的許可證。

署方表示，去年購買大閘蟹的投訴 有116宗，當中涉及網上購買大閘蟹的投訴為49宗，並有4宗非法銷售大閘蟹的檢控 ；今年截至10月21日，購買大閘蟹的投訴有74宗，當中涉及網上購買大閘蟹的投訴為21宗，並有1宗非法銷售大閘蟹的檢控；對2019年只有7宗網上購買大閘蟹的投訴，今年剛入「蟹季」不久，涉網上投訴數字為兩年前增2倍。

另外，消委會回覆《香港01》時表示，今年截至9月，消委會接獲2宗有關大閘蟹的投訴個案，分別涉及「銷售手法」及「貨品質素」的問題，消委會提醒，消費者無論在網上或食店購買任何新鮮食品時，均應注意商戶的口碑信譽、供貨來源，和是否符合相關產品標準等。