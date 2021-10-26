海關聯同食安中心檢獲1.2萬隻懷疑走私大閘蟹　料市值60萬

海關與食環署食物安全中心早前在深圳灣管制站進行聯合行動，檢獲共約1.2萬隻懷疑走私大閘蟹，以及約700公斤懷疑走私冷凍食品，估計市值約65萬元。

海關表示，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合大閘蟹售賣許可證的條款規定。而檢獲的冷凍肉類和家禽，亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。



圖示檢獲的懷疑走私大閘蟹。（海關圖片）

海關與食安中心在10月24日及25日於深圳灣管制站進行聯合行動。海關人員截查四輛入境貨車，經檢查後，在車上發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹和冷凍食品。

海關表示，檢獲的懷疑未列艙單大閘蟹估計市值約60萬元；而懷疑未列艙單冷凍食品，則包括肉類和家禽等，估計市值約5萬元。

圖示檢獲的懷疑走私冷凍食品。（海關圖片）

4名男司機被捕

四名年齡介乎52歲59歲的男司機被捕，案件仍在調查中。海關提醒，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

而根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。