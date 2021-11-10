袁國勇倡設疫苗護照：返工食飯都要針卡　大家才會有意識接種疫苗

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前在大公文匯全媒體節目《肥胡醫聊》，接受政協常委胡定旭訪問時，建議政府推行本地「疫苗護照」，要求市民出入指定公共場所時出示疫苗接種記錄，否則限制出入有關處所，以鼓勵全民接種。他表示，提高疫苗接種率是與內地，以及海外地區恢復正常通關的必要條件之一，本港的接種率必須提高至逾99%，才能有效避免因為正常通關帶來的傳播風險。



青少年接種新冠疫苗。（羅君豪攝）

七成接種率不足夠 要保證99.99%

袁國勇在訪問中指出，疫情爆發近兩年，對全球經濟造成極大衝擊，愈來愈多國家及地區開始轉向「與病毒共存」策略，逐步解封，但這一做法會帶來極高的病毒傳播風險。他以新加坡為例，指當地新冠疫苗接種率約85%，自9月初解封後，新加坡連環爆出新疫情並迅速蔓延，感染數字隨防疫措施的放鬆大幅上升，累積的死亡人數是香港兩倍。他說，以往專家認為接種率達到7成可形成群體免疫屏障，但隨着變種病毒等高危因素的出現，7成接種率已不足夠提供穩定保護。

他又指，港人如想放寬本地防疫措施、盡快與外界恢復正常通關，全民接種是先決條件，認為所有市民都應該完成接種疫苗，除了出現嚴重過敏反應、或病情不穩定的患者等不適宜接種，他說，「要保證有（百分之）99點幾的人起碼接種兩三針，才能避免開關後本地疫情大爆發，甚至造成公共醫療系統崩潰。全民接種是現時唯一能令香港走出困局的辦法。」

袁國勇。(資料圖片/余俊亮攝)

袁：不合作的人始終不合作 倡推疫苗護照

袁國勇指出，根據目前香港新冠疫苗接種走勢，每日新增一兩千名市民接種，增長速度非常緩慢，若特區政府不積極採取行動，至明年3月完成兩針的人口比例可能仍僅徘徊在7成水平，「之前各界抽獎等措施激勵部分市民接種，但到現階段，不合作的人始終不合作，維持現狀接種率難有大幅提升，按此趨勢過多一兩年都未必達到能與外地（恢復正常）通關的條件，政府必須有所行動。」

袁國勇建議參考以色列做法，推行本地「疫苗護照」，完成疫苗接種或感染後痊癒市民被列為「無感染風險」，可取得「疫苗護照」。在計劃推行後，餐廳、戲院、運動場等受管制的公共場所，只准許持有「疫苗護照」的市民自由出入，以盡可能提高接種率，「當發現返工、食飯都需要針卡，大家才會有意識去接種疫苗。」

11月9日，尖沙咀凱譽封區檢測



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第三針非常有必要 有機會2、3年打一次

袁國勇表示，從醫學角度來看，接種第三針新冠疫苗非常有必要，人體的免疫系統運作需要不停訓練，免疫系統從打第一針疫苗開始留下記憶，到再打第二針疫苗時有加固作用，第三針疫苗則有穩定效果。隨着B細胞記憶愈來愈強，疫苗等作用亦愈來愈持久穩定，以往所打的疫苗，如破傷風疫苗、小兒麻痹疫苗等，很多都需要打超過三針，新冠疫苗亦不例外。他相信之後未必需要每半年補打一劑，「有機會兩三年才需要補打一針。」