薛永恒：新科技園加強與內地合作　料創造15萬個創科崗位

創新科技局局長薛永恒在立法會表示，未來發展的多個創科園區，將會加強與深圳合作。他指本港初創公司已增至3,700多間，估計新界科技新可容納15萬個創科職位。



薛永恒表示，當局除了有重組架構為創新科技及工業局外，亦在《施政報告》基礎及「十四五規劃」下推進發展，預留多幅土地作新田科技城、重啟馬料水填海計劃作創科用途，以及在流浮山興建數碼港規模的地標性設施，並會加強與深圳方面合作。

新田科技城與深圳配對 可有生產配套

金融界議員陳振英問，未來十年的創科人數目標，又提到創科建基散落在不同區域，問當局如何整合。

薛永恒提到，本地初創由千多間增至3,700多間，近年投資急升至100多億元，估計新界科技城會創造15萬個創科崗位，而創科人數目標則是愈多愈好。

對於新科技新的選址，薛永恒指未來新田科技城會與深圳配對，可有生產配套。

需要大量創科人才 薛：有多個培育人才計劃

廖長江指，生命健康創科在「十四五規劃」被列為戰略性產業，問本港在藥物註冊、生物樣本過河等手續是否可以先行。他又稱本港科技發展單一，認為問題在於教育，呼籲政府鞏固支持教育的培訓措施，又指相信短中期需要大量科研人才，問創科部門有否新思維吸引人才。

薛永恒回應指，培育人才方面有不同的計劃落地，當局有研究人才庫，亦有財政支援計劃協助本港本科畢業生。就新思維吸引人才，他指本港需要定位「立足於大灣區」，指本港吸引海外人才有優勢，但要令他們更有意願來港，就要讓他們有發展機會，而這正需要大灣區的發展機遇，故之前與深圳發表「聯合政策包」，互相配合吸引人才。