劉國勳成立北部發展聯盟協調收地安置　促引入深圳鐵路科技園支線

特首林鄭月娥月初發表本屆任期最後一份施政報告，提出建立北部都會區。民建聯立法會議員劉國勳今日（17日）舉行新界北都會區導賞團，提出政府應着重基建先行，考慮在河套區科技園引入深圳鐵路，及早興建便利該區的支線，以及為即將受收地受影響的居民預留用於賠償的公營房屋單位，以加快收地發展速度。

劉國勳另宣布，將成立北部發展聯盟，日後將多舉行推廣工作、專題講座，亦望多與村民溝通，協助處理收地、安置等問題，望協調交流；聯盟亦將會作政策研究，包括產業政策、共同發展，例如考慮興建丁廈賠償工作，強調之後會繼續推動相關工作。



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民建聯立法會議員劉國勳率領考察團，與傳媒到新界北區視察。（何柏佳攝）

特首林鄭月娥宣布的《北部都會區發展策略》包括「兩城三圈」，在東邊「新界北新市鎮」包括打鼓嶺一帶。劉國勳建議，將發展策略內打鼓嶺一帶的「新界北新市鎮」正名為「打鼓嶺發展區」，以免混淆，提到政府過去多年都將該區稱為打鼓嶺坪輋發展區。

《北部都會區發展策略》提出，將上水屠房遷至香園圍管制站的相鄰土地，劉國勳認為政府應做好規劃，將蓮塘/香園圍口岸一帶用作商貿、住宅，強調附近用地不應全用作屠房等厭惡設施，希望可配合深圳一邊的口岸經濟發展。

打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明亦有參與考察團，她指蓮塘/香園圍囗岸正面向打鼓嶺堆填區，期望當局盡快找其他地方研究，並焚化垃圾。劉國勳補充指，期望打鼓嶺堆填區在使用完今期後不要再擴建，並改變用途作康樂設施或休憩公園，以配合該區發展。

另外，「沙嶺殯葬城」因應新界北發展新計劃而大縮水，劉國勳建議將其遷入近期收地、鄰近和合石的何家園，集中處理殯葬設施，將沙嶺留作興建大學、醫療設施等。

促北環線東延線建地下鐵免阻礙發展

《北部都會區發展策略》提出，在羅湖/文錦渡綜合發展樞紐範圍，可從羅湖南站東延至老鼠嶺一帶發展綜合商住區，初步估計老鼠嶺一帶可提供約9,500至1.1萬個住宅單位，而北環線東延擬議走線亦包括老鼠嶺站。

近日運輸及房屋局局長陳帆表示，北環線東延線視乎人口，可考慮輕鐵、自動汽車等方案，如人口多亦可考慮使用「重鐵系統」。劉國勳則認為，該區將來會提供大量發展空間，認為東延線需要使用「重鐵」並在地下興建。他提到，以往元朗因為選用輕鐵，對日後發展造成影響，期望北區未來鐵路發展重鐵，日後可以直出市區，亦方便接駁深圳地鐵。

民建聯立法會議員劉國勳率領考察團，與傳媒到新界北區視察。（何柏佳攝）

老鼠嶺居民不少歡迎發展 望鐵路盡快建成

陳月明強調，打鼓嶺居民支持發展，只是希望當局多聽意見，在收地時盡量做到原區安置，確保居民有地方住。

本身務農為生的鳳凰湖村村長易渭東指，他們聽到施政報告後感到雀躍，指該區已是70年禁區，村民都期望區內得到完善發展，相信政府將會與他們溝通，他會盡量爭取不用搬遷，但亦接受換地，因為需要農地謀生，期望與政府共商共享。他提到，如果要搬遷，最重要是交通方便，料村民反應會頗大，但即使如此，他亦認同需要配合發展。

老鼠嶺原居民何偉民指，該區以前是禁區，近年開放後才多了村外人居住，感受到道路基建需要政府支持，近期聽到興建鐵路消息，大家憂慮會否需時很久。他又提到，區內很多人用丁權建屋，其本人目前仍有兩幢丁屋難以決定如何處理，因為該區發展着實太快，難作判斷。

成立北部發展聯盟推廣發展 收地助村民處理賠償

劉國勳表示，已決定成立北部發展聯盟，日後多舉行推廣工作、專題講座，亦望協助村民與有關當局溝通，例如收地、等安置問題協調交流，他自己亦在處理賠償方面有不少經驗；劉指，聯盟亦將會作政策研究，包括產業政策、共同發展，例如考慮興建丁廈賠償工作，強調之後會繼續推動相關工作。劉國勳亦提到，希望日後恆常舉辦導賞團，讓市民多了解新界北發展。

民建聯立法會議員劉國勳率領考察團，與傳媒到新界北區視察。（何柏佳攝）

倡北環線科技園支線考慮引入競爭 村民盼洪水橋站盡快落成

落馬洲河套區科技園正進行土地平整工程，劉國勳認為在港鐵工程接近飽和之下，可研究先興建科技園支線，因為該區所有土地都是政府地，只要有決心，相關工程並無阻力，甚至可考慮與深圳討論由深圳鐵路興建該支線。他相信一旦判予深圳鐵路負責，料五年內可建成，能比北環線主線更先啟用，應付科技園的交通需要。

政府在《鐵路發展策略2014》推出增建洪水橋站，今年獲當局批准興建。厦村鄉事委員會副主席、田心村村長陳植良指，期望盡快建成該站，認為洪水橋一帶用於發展最好，指本港不少人期望「上樓」，強調發展應以交通先行，期望「發展好啲，大家都有得着」。

劉國勳補充指，洪水橋站一帶已由政府收地20多年，惟一直空置，令周邊只能作低密度發展。他認為，洪水橋發展區目前的5倍地積比仍算低，引陳帆指在立法會的回應指，當局曾指該區只有幾千人入伙，故興建鐵路不合比例；他認為政府應更有前瞻性，並將洪水橋站興建縮短，令第一批入伙市民可以使用，並配合未來前海線的發展。

未興建的洪水橋發展區安置屋邨。（何柏佳攝）

批政府協調收地失當 拖慢發展速度

劉國勳亦在房協一個未動工的安置屋邨考察，提到該區收地因為安置屋邨未建成，影響收地進度，建議如果日後提早預留單位用於賠償受收地影響居民將更有效益，提到以往官員會以影響公屋輪候冊造成不公為由拒絕，但他強調此計「只是撥出幾百單位，即可換來（可興建）整體數萬公營房屋單位」。