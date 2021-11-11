九巴App可查個別路線實時車程預計時間　9新界線設免費5G Wi-Fi

九巴今日（11日）宣布，將於本月起，陸續為路線P960、P968，以及7條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士線，包括59M、59X、265M、960、961、968、978，提供5G Wi-Fi免費上網服務及增設無線充電器。



另外，為方便乘客計劃行程，將由即日起為個別路線提供「實時車程預計時間」。乘客可透過相關巴士總站的顯示屏、掃瞄巴士站的二維碼，或透過手機應用程式「App 1933」內的「預計車程」功能，查閱相關路線的總行車時間。



九巴已率先在屯門、元朗及天水圍等多個巴士站，安裝顯示屏和二維碼，並計劃逐步推展至50個地點。



本月起9條巴士線設免費5G Wi-Fi及無線充電器

九巴將於本月起，陸續為行走路線P960和P968，以及7條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士提供5G Wi-Fi免費上網服務，當中路線包括59M、59X、265M、960、961、968、978。提供5G Wi-Fi服務的巴士有200部，車頭位置均貼有5G貼紙，每節使用時間為30分鐘，每日無限節數。

九巴同時為上述200部5G巴士增設無線充電器，方便乘客利用乘車時間，為手提電話充電，應付旅途所需。無線充電器會設於巴士下層後排位置，合共4個，支援具Qi無線充電功能的手提電話。

「實時預計車程」若交通事故導致擠塞會作出更新

九巴推出新功能「實時預計車程」，乘客可根據交通情況，實時預計行車所需時間，例如行經路段若發生交通事故導致擠塞，預計車程時間會按情況作出更新。「實時預計車程」資訊顯示屏，已於屯門碼頭巴士總站、龍門站、形點I及峻巒巴士站啟用，可提供前往中環、尖沙咀、旺角、深水埗、荃灣、九龍灣等地區的巴士路線建議及預計車程時間。九巴指，未來會陸續推展至50個地點，協助乘客選擇最合適的出行安排。

除了顯示屏，乘客亦可利用九巴手機應用程式「App1933」內的「預計車程」功能，了解前往不同地區的預計車程時間；亦可利用手機，掃瞄貼於巴士站的二維碼，取得有關資訊。