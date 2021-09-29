數碼港推青年初創實習計劃　名額至少100個　每月可獲10500元津貼

民政事務局與數碼港合作，今日（29日）以試點形式推出「青年初創實習計劃」，目標為青年人提供不少於100個初創企業實習崗位，包括在首階段提供30個崗位，涵蓋數據分析、程式編寫、企業管理、市場策劃、設計及數碼營銷等。

整個試點計劃預計於2022年3月完成，參與的企業可透過全職、兼職或混合模式聘請實習生，全職實習生每月最多獲10,500元津貼，至於兼職時薪則為60元，10月15日截止報名。



民政事務局與數碼港合作以試點形式推出「青年初創實習計劃」。（資料圖片）

報名的實習生必須為本地專上學生，並持有效香港永久居民身份證。參與的企業可透過全職、兼職或混合模式聘請實習生，實習期為期三個月，港府將提供實習資助，全職實習生每月最多獲10,500元津貼，至於兼職時薪則為60元。除實習工作外，數碼港亦會為實習生，提供一系列培訓及創業體驗活動。

民政事務局局長徐英偉表示，該計劃讓青年人有機會透過實習親身了解初創的運作以至香港的創業生態系統，有助他們在日後考慮是否投身創業行列，亦能協助初創企業培育人才，推動本地創科及相關行業的發展。

青年初創實習計劃正接受申請。（網頁截圖）

詳情可參考實習計劃網頁︰https://italent.cyberport.hk/career-development/YSIP