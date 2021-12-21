居屋2022｜消息：51折推近9000單位　包北角啟德靚盤　最平124萬

新一期居屋名單出爐！據了解，房委會將推售7個新居屋項目，預計明年發售，共涉8,926伙，是復售居屋以來最多。據悉，今次除了單位數目多外，選址亦多元化，不乏來自港島及市區「靚盤」，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。

消息指，今期居屋以51折推售，售價由124萬元至531萬元不等。值得留意是，雖然最平單位來自啟德啟欣苑，售價低至124萬元起，但最細面積只得186呎。



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7項目共8,926伙 復售居屋以來最多

消息指，新一期居屋推售7個新項目，合共提供8,926伙，當中有「港島盤」北角渣華道驥華苑，另有有不少市區盤，例如土瓜灣冠山苑、啟德啟欣苑、安達臣安秀苑。至於新界區，則有沙田愉德苑、將軍澳昭明苑、東涌裕雅苑。

一併發售27伙貨尾單位 包括沙田綠怡雅苑

除此之外，今次居屋亦會一併發售27伙貨尾單位，當中有房協的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺、沙田綠怡雅苑，當中有大單位供應，例如翠嶺峰及綠怡雅苑，分別可提供685呎及741呎的大單位。

北角渣華道驥華苑除了是近年少見的港島居屋盤外，臨海位置亦是項目的賣點之一。（廖雁雄攝）

東涌裕雅苑。（余俊亮攝）

北角驥華苑成「樓王」 啟欣苑入場費最低惟最細僅186呎

消息指，今次推售的項目以市價51折發售，7個項目的售價介乎124萬至531萬元。

其中以北角驥華苑成為今期「樓王」，最高售531萬元，平均呎價高達9,950元，入場費則要248萬元起；而最平單位則來自啟德啟欣苑，入手價為124萬元，以綠表買家首期5%計，最平約6.2萬首期就可上車。

不過，值得留意是，啟欣苑的部份單位較細，最細實用面積只得186呎。雖然啟欣苑共提供1,840伙，但當中有320伙是186呎至189呎的細單位，共佔17%。

轉售限制「加辣」

此外，據悉房委擬收緊轉售限制。若買家在未補價前，欲單位轉售予綠表或白居二等買家，必須要購入單位第5年起才可轉售，較以往延長了2年。至於若希望在補價後於自由市場出售，就必須要滿15年，比之前限制的10年多。

明年首季接受申請 第四季揀樓

據了解，新一期居屋將在明年第一季接受申請、第二季攪珠，預計揀樓日期是明年第四季。