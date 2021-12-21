居屋2022｜消息：白表入息限額不變　家庭資產放寬至185萬元

撰文：林穎嫺 王潔恩
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新居屋明年1月推售，據悉房委會將擬以市價51折，推售7個新居屋項目，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，共涉8,926伙。
據了解，房委會建議今期綠白表比例維持4：6，即白表佔多，至於白表家庭申請者的入息限額為6.6萬，資產上限則放寬至185萬元，單身人士減半。

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若白表人士有意申請居屋，必須符合入息及資產限額要求。據了解，白表二人或以上家庭入息上限是66,000元，資產限額則為185萬元，較上期的170萬元放寬了15萬元。至於一人申請者，上限則為家庭的入息及資產上限減半，分別是33,000元及925,000元。

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單身申請配額900個　白居二配額維持4500個

另外，今期居屋的綠白表比例將維持4：6。而家有長者預留2,700個配額，而單身申請者則有900個。據悉房委會將會繼續推出白居二，配額維持4,500個，而家庭及單身申請比例是9：1。

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