房委會出售居屋綠置居賺近74億　租住屋蝕逾2億　盈餘按年跌約3%

房委會發表2020/21年度年報，截至今年3月底，房委會年內盈餘共139.62億元，較上年度減約2.8%，當中租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務帶來的盈餘雖達88.43億元，但按年大減逾三成。

資料顯示，房委會2020/21年度租住房屋業務轉盈為虧，共錄得2.59億元赤字，而居屋及綠置居計劃則大賺73.78億元，但仍較去年度的98.64億元減少25%。



截至今年3月底，房委會的年內盈餘共139.62億元，較上年度減少約2.8%。（梁鵬威攝）

出租公屋蝕2.18億元

房委會年報透露，截至今年3月31日，房委會的年內盈餘達139.62萬元，較去年減約2.8%，當中綜合運作帳目盈餘達88.43億元，而綜合運作帳目涵蓋了租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務的運作結果。

資料顯示，房委會租住房屋業務（包括出租公屋或中轉房屋），在2020/21年度共錄得2.59億元赤字，而單計出租公屋已蝕2.18億元。不過，對比2019/20年度數據，去年度房委會租住房屋業務仍錄得7.18億元盈餘，當時出租公屋未有赤字，更錄得7.63億元盈餘。

房委會在年報表示，因應疫情對社會經濟造成衝擊，房委會在2020年9月向公屋租戶提供租金寬免。

▼2020年新居屋▼



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居屋或綠置居盈利逾73億元

在資助自置居所業務方面，房委會則獲82.77億元盈餘，較去年度的110.01億元少。當中大部分盈餘來自居屋及綠置居計劃，達73.78億元，但按年跌25%；而租置計劃則獲7.18億元。

資料顯示，房委會去年12月曾為約7,000伙居屋攪珠，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑。綠置居計劃則推售了長沙灣麗翠苑項目。至於綠置居，去年4月房委會則曾為青衣青富苑、柴灣蝶翠苑攪珠。

▼綠置居2019計劃▼



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商業樓宇業務盈餘按年減近半

至於商業樓宇業務，房委會的盈餘達8.27億元，較上年度的16.29億元盈餘減近半，當中商場及停車場分別錄得2.43億元及2.83億元盈餘，福利用途樓宇的盈餘則高達3.44億元，惟工廠錄得4,300萬元赤字。

年報亦指，房委會在疫情下向非住宅租戶提供紓困措施，包括在2019年10月至2021年3月期間，向合資格的非住宅租戶和暫准證持有人，提供五輪租金寬減。