居屋屢現破頂成交價　陳帆指炒賣圖利不普遍　拒再收緊轉售限制

出售資助房屋於第二市場屢現炒價，運輸及房屋局局長陳帆今日（29日）於立法會回覆口頭質詢，指過去5年內，於2年或3至5年內於第二市場轉售單位數目為133宗，佔整體交易約1.6%。他指，短期內轉讓單位數字雖有上升，當中或有人炒賣圖利，但只屬「小部份」。他又指出2019年發生社會運動及近年亦有港人移民，「呢啲係咪社會上一個反映呢？我唔敢講。」

他指，現行轉讓限制廣為社會接受，若進一步收緊的作用不大，甚至或會推高第二市場價格，並要再作諮詢，會留意情況再考慮調整。



運輸及房屋局局長陳帆指只有小部份人轉售居屋圖利。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆於立法會指，於2017年至2021年6月期間，房委會共發出1.26萬張「可供出售證明書」，當中沒有涉及首次轉讓契據日期起計2年內的單位，而3至5年內的單位則有240張。至於在第二市場轉售的成交於2017年起有8000宗，當中涉及3至5年內的單位有133宗，沒有涉及於2年內首次買賣的單位。他指，5年內轉售的單位僅佔約1.6%，認為情況不普遍。

轉售單位數目有上升趨勢

不過他承認轉售單位數目有上升趨勢，又指經歷2019年發生社會運動，近年港人對移民的態度轉變，「呢啲係咪社會上一個反映呢？我唔敢講。」他指或有小部份業主轉售圖利，但大部份業主因應家庭狀況改變而轉售，不屬於出現炒賣。

郭偉強指，綠置居景泰苑有面積490呎的單位，轉售價較原價升近284萬元。（立法會片段截圖）

陳帆：若分割市場影響單位供應

立法會議員郭偉強於會上提出，將居屋第二市場不高於原價的轉售限制由原有的2年延長至5年，並指出綠置居景泰苑有面積490呎的單位，轉售價較原價升近284萬元。

陳帆回應指，延長有關的轉售限制期的作用不大，或會因為供應減少，進一步推高第二市場價格，變相為適得其反。他又指，若將居屋市場與公開市場完全分割，雖可防止短期炒賣，卻會影響單位供應，又認為現行的補價安排廣為社會接受，若要收緊需要再作諮詢。他指，政府會留意交易情況，若偏離政策原意，會再作調整。

根據當局於今年6月提交立法會文件，居屋第二市場的綠白表成交價格上升約40%。（資料圖片／廖雁雄攝）

根據當局於今年6月提交立法會文件，居屋第二市場的綠白表成交價格亦有上升，當中綠表的平均價格由2016年的340萬元，增至2020年的480萬元，升幅達41%；而白表於2016年的300萬元升至2019年的420萬元，增幅達40%，而去年價格略為回落至410萬元。