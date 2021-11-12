食物環境衞生署今日（12日）刊登招聘廣告，聘請「工目」職位，職責列明要監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，與隊員執行屍體搬運及清理工作等，薪酬起薪14,620元，學歷要求為小六或以下，即幾乎無需學歷，但申請人須具備五年的相關範疇工作經驗，申請日期本月26日截止。
工作包括帶領吸糞隊吸糞
根據招聘公告，工目有數項主要職責，包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，及與隊員執行屍體搬運及清理工作。另外，亦須帶領吸糞隊進行吸糞工作、操作清糞車的吸氣閥及清理化糞池／旱廁。
工目每星期工作45小時，一般為六天，不包括午膳時間，須穿着制服、在戶外工作、執行厭惡性職務或在惡劣環境下執勤，如移走屍體、在緊急事故發生／颱風吹襲／其他天災發生時執行職務。另外，工目或須輪班、不定時工作、通宵及在惡劣天氣下執勤，以及在離島、邊境和機場等偏遠地區工作。
入職條件方面，無特別學歷要求，惟申請人在過往7年期間，必須具備5年相關範疇的體力勞動工作經驗，如潔淨及勞動工作、處置屍體、防治蟲鼠工作等。另外能操流利粵語和簡單英語，能閱讀及書寫簡單中文和簡單英文，政府亦會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。
獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。薪酬由第一標準薪級表第3點（即每月港幣14,620元）至第一標準薪級表第13點（即每月港幣17,870元），申請日期本月26日截止。