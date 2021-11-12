食物環境衞生署今日（12日）刊登招聘廣告，聘請「工目」職位，職責列明要監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，與隊員執行屍體搬運及清理工作等，薪酬起薪14,620元，學歷要求為小六或以下，即幾乎無需學歷，但申請人須具備五年的相關範疇工作經驗，申請日期本月26日截止。



食環署工目職責的職責包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體。（資料圖片）

食環署聘工目須帶領吸糞隊進行吸糞工作。（資料圖片）

工作包括帶領吸糞隊吸糞

根據招聘公告，工目有數項主要職責，包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，及與隊員執行屍體搬運及清理工作。另外，亦須帶領吸糞隊進行吸糞工作、操作清糞車的吸氣閥及清理化糞池／旱廁。

工目每星期工作45小時，一般為六天，不包括午膳時間，須穿着制服、在戶外工作、執行厭惡性職務或在惡劣環境下執勤，如移走屍體、在緊急事故發生／颱風吹襲／其他天災發生時執行職務。另外，工目或須輪班、不定時工作、通宵及在惡劣天氣下執勤，以及在離島、邊境和機場等偏遠地區工作。

入職條件方面，無特別學歷要求，惟申請人在過往7年期間，必須具備5年相關範疇的體力勞動工作經驗，如潔淨及勞動工作、處置屍體、防治蟲鼠工作等。另外能操流利粵語和簡單英語，能閱讀及書寫簡單中文和簡單英文，政府亦會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。薪酬由第一標準薪級表第3點（即每月港幣14,620元）至第一標準薪級表第13點（即每月港幣17,870元），申請日期本月26日截止。