新冠疫苗｜未打針公務員或需更密檢測　聶德權：或縮至7日一檢

政府近月連番「谷針」宣布，合資格人士可接種第三針新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權今日（7日）於電視節目上表示，現時20至59歲群組的接種率已逾七成，如要進一步推高接種率，需要企業協助，包括可參考政府做法，要求未打針員工需定期接受檢測。現時未打針的政府僱員，需每兩周檢測一次，聶透露，可能將日數縮短為7天，希望企業跟從。

另外，聶德權表示，現時未必採取嚴厲手段要求市民打第三針，但希望合資格者盡快接種。他認同需就第三針推疫苗假期，政府有相關決定後會再公布。



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第三針首兩日接獲3.5萬人預約

聶德權於無綫節目《講清講楚》表示，上周五（5日）開放第三針疫苗預約系統後，首兩天接獲3.5萬人預約，不過相信有關數字未能反映實況，因為市民還有其他途徑接種，包括「即日籌」等。他表示，實際情況需在正式開打後才可知悉。

（資料圖片／梁鵬威攝）

聶德權：現階段未必採嚴厲措施 但不知何時爆第五波

被問到會否要求市民接種三針疫苗後，才可到特定場所，聶德權表示，現階段未必採用嚴厲措施，但不知何時會爆發第五波疫情，而且長者患重症的風險高，呼籲合資格市民盡快接種第三針。他續稱，會視乎第三針接種情況，之後研究開放予其餘合資格接種疫苗人士打第三針。

認同第三針也應推疫苗假期配合

過往兩針政府都有推出疫苗假期，聶德權認為，為第三針推假期同樣合理，政府有決定後會再公布，並鼓勵企業採同類措施。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

第一針接種率距7成似近還遠 提高接種率需企業推動

現時第一針的接種率為68.9%，聶德權表示，雖然看似接近七成，但「又好似好遠」。他續稱，現時20至59歲群組的接種率逾七成，如要推一步提高接種率，需要企業推動。他指，以政府、醫管局、學校等為例，在要求未打針僱員需定期自費檢測後，接種率已提高至九成，相信企業如採取同樣措施，有助提高接種率。他續指，有可能將未打針政府僱員的定期檢測時間，由每14日縮短至7日，希望其他企業跟從。

現時第一針接種率為68.9%，看似接近七成，但又好似好遠。以政府、醫管局、學校等為例，在要求未打針僱員需定期自費檢測後，接種率已提高至9成，相信企業如採取同樣措施，有助提高接種率。 公務員事務局局長聶德權

聶德權將打第三針 打邊款則賣個關子

早前特首林鄭月娥表示，第三針會接種科興疫苗。聶德權於節目亦被追問打哪種疫苗，他表示會打第三針，但款式則「賣個關子先」。他續稱，第三針打復必泰所產生的中和抗體較高，不過從防重症及死亡等方面，兩者效果相若。他表示，之前打科興疫苗後，未見有副作用，亦對滅活技術有信心。