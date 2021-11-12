科興疫苗死因｜患心肌梗塞六旬男打針後兩日亡　裁定死因存疑

63歲有長期病患男子，今年初打過科興新冠疫苗，兩日後因急性心肌梗塞引致急性肺水腫死亡。死因庭就其死因作研訊，其家人及朋友透露，死者有數十年煙齡的嚴重煙民，有高血壓等「三高」問題，病情控制亦不算理想，正排期做「通波仔」手術。專家認為死者早已有心肌梗塞問題，但其死亡與疫苗無因果關係，惟不能排除疫苗或會加劇副作用。兩男三女陪審團今日(12日)一致裁定死者「死因存疑」。



認為有其他因素引致死亡可裁死因存疑

死因裁判官周慧珠今早引導陪審團時指出，若陪審員接納死者李宇根是基於急性心肌梗塞引起的併發症，即急性肺水腫而導致死亡，且急性心肌梗塞早於其接種疫苗前出現，即兩者無因果關係。即使未能排除科興疫苗有機會使急性肺水腫加劇，李的死因依然是「死於自然」；若陪審員不接納本案專家證人之口供，認為有其他因素引致李死亡，但由於未有足夠證據指其他因素為何，則可裁定「死因存疑」。

陪審員向衛生署提出3項建議

1. 在接種疫苗須知小冊子內，對未能控制的嚴重慢性疾病提出具體例子，例如：糖尿病、心臟病，並使用市民知道的疾病名稱，而非專家用詞；

2. 小冊子內須解釋什麼是未受控病患，例如須服用藥物的嚴重病情；

3. 另須加上或列出嚴重疾病讓市民剔選，讓當值醫生看到，並即時作出建議。

李有勞動性心口痛情況

死者李宇根，於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日，即2021年2月26日接種科興疫苗，28日證實死亡。

李生前與家人關係較疏離，當時正與妻女分居，對上一次與胞兄聯絡已是2019年。李的兩名好友林鴻凱、鄺家樂透露，李生前患有「三高」，正在排期進行「通波仔」手術，每日會吸食一至兩包煙，較少運動。普通科門診醫生盧昆儀亦指李去年9月覆診時，其血壓及糖尿病均控制得較差，更有勞動性心口痛等問題。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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打針後與朋友食飯未有異樣

李在今年2月26日於官涌接種中心接種疫苗後，曾與林及鄺兩名朋友食飯，兩人均未察覺李有異樣，李亦自言身體「無乜野」，更叫朋友也帶母親打針。惟至同月28日凌晨，李自覺持續了數月的氣促問題突然惡化，自行到伊利沙伯醫院急症室求診。

兩日後現肺水腫數小時內離世

曾在急症室診治李的醫生林家俊指，李當時有咳嗽、胸口困迫、呼吸困難、血壓高，心跳及血壓均高於正常，兩邊肺有內音，呼吸有雜聲，但神智清醒。院方為其照X光肺片發現兩邊肺有朦朧跡象，有竇性心搏過快，懷疑有臨床急性肺水腫或支氣管炎，隨即安排李緊急入院，李同日清晨6時10分離世。

李早已有心臟梗塞問題

根據李的驗屍報告，李的身體未有發現過敏性反應，心臟部份肌肉壞死，是因急性心肌梗塞引致急性肺水腫而亡。另李有血管硬化問題，血管有百分之70至95遭阻塞，以上情況需以年計，長時間累積才會造成。

建議三高狀態穩定才接種疫苗

港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇隨後指出，李的心肌梗塞早於接種疫苗已出現，可見與疫苗無直接關係，至於疫苗是否最後一根稻草，加劇心肌梗塞的併發症則未能完全排除。雖然建議高血壓、糖尿病、冠心病等患者也接種疫苗，惟必須在其病情穩定、最佳狀態下才接種。

專家指死亡事故與接種疫苗無因果關係

疫苗臨牀事件評估專家委員會成員潘偉明，委員會一致斷定其死亡事故與接種疫苗無因果關係，事故僅屬偶然。另一位委員會成員陳凌峯則指，委員會自疫苗接種計劃開始至10月底的統計數據顯示，接種科興疫苗者的年齡中位數為50至59歲，發生異常事故的比率為0.07％，而60至69歲的年齡組別發生異常事故的比率則為0.09%。

案件編號：CCDI-182/2021(DK)