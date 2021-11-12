新冠肺炎．11.12｜東涌福朋喜來登酒店爆疫　54名住客遷往竹篙灣

衞生防護中心今日（12日）公佈一宗輸入個案，59歲男患者英國抵港，帶有L452R變種病毒，分別在香港及英國已接種三針復必泰疫苗。另外，今日有少於5宗初步確診。



衞生防護中心昨日（11日）公佈3宗輸入個案，其中一人為菲律賓抵港外傭，三人均帶有L452R變病病毒，另外初步確診少於5宗。此外，中心亦公布兩名豁免檢疫、但走入社區後發現確診的國泰貨機機師，基因排序證實於外地感染。



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科興疫苗死因｜袁國勇指死者本屬高危人士 死因與疫苗關係極微

【23:36】一名63歲男子於今年2月底接種首劑科興疫苗，兩天後因心肌梗塞引致急性肺水腫死亡，死因庭5人組成的陪審團，今日（12日）一致裁定死因存疑。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，該患者正排期做俗稱「通波仔」的手術，屬極高風險人士，故有理由相信無論他有否接種疫苗，該段時間都會有生命危險；雖然不能夠完全否定死者死因與接種疫苗有關，但認為關係極微。

強制檢測學校｜名校德瑞國際學校、弘立幼稚園等8校爆流感上榜

【22:05】食物及衞生局今晚（12日）公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。多間私立國際名校上榜，包括薄扶林德瑞國際學校（幼稚園部）、堅尼地城弘立幼稚園，另亦涉及元朗保良局羅氏信託學校等，師生需在下周日(14日)或之前接受檢測。此外亦包括有32名學生感染的嬰幼兒院舍、位於旺角砵蘭街的保護兒童會童樂居，當中2人需要入院，其中1人經治療後已出院，衞生防護中心正展開調查。

新冠肺炎｜東涌福朋喜來登酒店爆疫 一住客遭另一人傳染Delta＋

【21:23】兩名在檢疫酒店東涌福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong Tung Chung）檢疫期間確診新冠肺炎，並帶高傳染性的變種Delta+病毒，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心專家到酒店調查。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，兩名患者的病毒基因排序100%相同，故認為第二名患者有可能在酒店受到感染。

袁國勇表示，最先確診的居1515室患者會在房內有做踏單車機運動，每分鐘呼出的空氣會由6公升增至48公升，房內病毒量相當高。雖然酒店房採用負壓系統，即空氣由走廊流入房間，但房門下面仍有空氣因擾流效應流出門外；居1517室的第二名患者，多次測檢呈陰性，至後期才驗出陽性，閉路電視顯示患者開門時有時沒有帶口罩，相信是因此感染。

袁國勇續稱，酒店很新簇，雖然1515室及1517室使用同一污水渠，但U型隔氣裝置，可杜絕病毒傳播。他表示，酒店員工如送飯的做得很好，但負責毒消毒的員工在走廊工作時「未噴正、未均勻」，建議酒店重新訓練員工，不過他強調這與該名住客染疫無關。他表示，住客開門時必須戴口罩，而住客如在房內做運動，房間需配置空氣清新機，減低一旦染疫的病毒量。

歐家榮表示，同層住客有暴露風險，因此在11月1日起至6日住在該樓層的檢疫人士，會被安排入住竹篙灣檢疫中心，總共涉及54人，當中30多人仍居酒店，其他20人已完成檢疫走入社區，衞生署會聯絡他們，進行檢測及安排入住竹篙灣，最多14日。衞生署將撤離住戶。

新冠肺炎｜運房局拒禁機組人員回家檢疫 僅改返港每日一測

【19:58】國泰航空兩名貨機機師返港回家檢疫期間確診，本港一個月「清零」斷纜，運輸及房屋局今晚公布，仍然維持機組人員現有檢疫安排，即可回家居檢疫。運房局稱已循一切可行方向檢視和研究改善相關安排，並要求航空公司盡快採取以下措施，包括：加密本地貨機機組人員回港後的檢測次數至每日一檢；規定所有本地機組人員接種第三針疫苖；加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，確保機組人員符合閉環式運作；就本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制，以盡可能避免他們與社區接觸。

安心出行｜郵政署時薪72元聘助理查掃碼 一星期接逾千份應徵申請

【19:11】政府場所自本月起，強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等。郵政署早前刊登招聘廣告，聘請「總務助理」職位，負責檢查進入郵局人士有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援，時薪為72元，合約為期3個月，符合中四學歷者即可申請，本周二（9日）截止。



香港郵政回覆《香港01》查詢時指，共接獲逾千份應徵申請，計劃於本月內展開面試程序，以便安排成功申請者盡快上任。實際數目則視乎合適申請人數目及運作需要而定。

郵政署聘請總務助理，負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」。（資料圖片）

科興疫苗死因｜律師：「死因存疑」裁決未必增加成功索償機會

【19:14】63歲「三高」及有長期病患男子李宇根，今年初接種科興疫苗，兩日後因心肌梗塞引致急性肺水腫死亡。死因庭就其死因作研訊，兩男三女陪審團今日(12日)一致裁定死者「死因存疑」。



截至上月23日，疫苗保障基金接獲17宗死亡個案索償申請，暫未有一宗獲批。李宇根可否助翻案？本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉認為，今次裁決未必對死者家屬向疫苗保障基金索償有幫助，「唔會令成功索償成數高咗、容易咗，或者機會大咗。」他解釋說，因為「死因存疑」不等同賠償基金要求，需證明死因「不能排除」與疫苗有關。

第三針｜問責官員接力接種疫苗 羅致光、邱騰華、陳帆今齊打科興

【19:06】低免疫力人士及高危群組昨日（11日）起優先接種第三針，勞工及福利局社交平台發帖，指勞工及福利局局長羅致光、商務及經濟發展局局長邱騰華，與運輸及房屋局局長陳帆，今日（12日）下午一同到北角渣華道體育館，接種第三劑科興疫苗。

旺角保護兒童會童樂居爆發上呼吸道感染 涉32名小童 今納入強檢

【19:00】衞生防護中心（12日）公布，正調查旺角香港保護兒童會童樂居爆發上呼吸道感染個案。個案涉及32名小童，包括21男11女，年齡介乎一至三歲；其中21名病人已經求醫，當中兩人須入院。中心指，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該幼兒中心今日（12日）會被納入強制檢測公告。

衞生防護中心（12日）公布，正調查旺角香港保護兒童會童樂居爆發上呼吸道感染個案。（香港保護兒童會）

首宗違封區檢測判刑 女子年初油麻地封區無檢測遭罰3500元

【18:55】衞生署公布，一名40歲女子在今年1月26日的封區檢測行動中，沒有於限期前接受檢測，因而被檢控，今天（12日）於九龍城裁判法院被判處罰款3,500元，料為首完違反封區檢測而被判刑個案。



翻查資料，政府在1月26日晚上於油麻地碧街9至27號和東安街3號進行封區檢測。

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第三針疫苗｜開打第二日 機場員工提早打針︰可能唔打唔畀禁區證

【17:22】新冠疫苗第三針開打今日（12日）踏入第二日，位於佐敦、提供科興接種的官涌體育館，下午繼續有市民輪候即日籌。



有機場客運員工表示，雖然公司暫未強制員工必須打齊三針，但由於擔心機場防疫要求會更新，憂更新措施會影響工作，「可能唔打唔畀禁區證」，故決定預早接種第三針。

科興疫苗死因｜患心肌梗塞六旬男打針後兩日亡 裁定死因存疑

【16:05】63歲有長期病患男子，今年初打過科興新冠疫苗，兩日後因急性心肌梗塞引致急性肺水腫死亡。死因庭就其死因作研訊，其家人及朋友透露，死者有數十年煙齡的嚴重煙民，有高血壓等「三高」問題，病情控制亦不算理想，正排期做「通波仔」手術。專家認為死者早已有心肌梗塞問題，但其死亡與疫苗無因果關係，惟不能排除疫苗或會加劇副作用。兩男三女陪審團今日(12日)一致裁定死者「死因存疑」。主要證人供詞。(詳看下圖)

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新冠肺炎｜今增一宗輸入 再有已打第三針英國抵港旅客確診

【15:25】衞生防護中心今日（12日）公佈一宗輸入個案，59歲男患者英國抵港，帶有L452R變種病毒，並無病徵，分別在香港及英國已接種三針復必泰疫苗。另外，今日有少於5宗初步確診。

內地限跨境車司機即日往返 司機難返內地家照顧家人 工會促放寬

【13:57】疫情下跨境車司機往返兩地送貨飽受制肘，內地去年7月起更收緊入境措施，規定他們須8小時內往返。



獨自撫養兩名幼女的跨境女司機表示，平日開工需要居於「驛站」未能回家，長時間未見過女兒，需另聘保姆照顧，感到十分心酸。工會稱，有原本居於內地的司機變相「有家歸不得」，期望政府以「先行先試」方式，讓跨境貨車司機，滿足指定防疫條件的情況下，返回內地的家，稍後將向政府部門反映意見。

沙田萬怡酒店增作外傭檢疫 下周一可搶房 荃灣絲麗改作其他檢疫

【12:35】外傭檢疫酒店一房難求，勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，每間房每晚收費650元，與青衣華逸酒店同價，但較竹篙灣檢疫中心的每晚480元，貴約三成半。外傭僱主和中介公司可於下周一（15日）上午9時30分起預訂房間。



另外，首間撥作外傭檢疫的荃灣絲麗酒店12月1日起，將改作其他檢疫用途，亦即外傭檢疫酒店維持在3間，但房間數量則會略增，估計可多一百多間房。

勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，每間房每晚收費650元。（資料圖片／鄧詠中攝）

機場分區處理國內及國際航班 梁子超：員工工餘時間都要避免接觸

【11:56】機管局日前發出內部通告，指下周一（15日）起，會將機場一號客運大樓劃分「綠區」及「橙區」，以分開處理內地及國際航班。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於電台節目表示，由於香港只有一個機場，如要全面通關，確有必要將機場劃分區域，分開處理有關航班。不過他亦稱，即使航開公司分開團隊處理，員工在工餘時間都要減少接觸，以免出現交叉感染。

機場空運員工協會總幹事儲漢松於另一電台節目表示，疫情下機場員工收入進入寒冬期，希望實行新措施後，可以盡快通關。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

