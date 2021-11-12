水警殉職｜涉FB發布憎恨言論被控　前男警准以2萬元保釋候訊

水警女總督察林婉儀於9月25日在反走私行動中墮海殉職，事後有網民在社交網發表嘲諷言論，以及惡搞改篇歌曲。警方昨（11日）在沙田拘控一名26歲前男警，指他涉在Facebook發布引起憎恨或離叛言論，案件今（12日）在西九龍法院提訊，被告暫時毋須答辯，署理總裁判官羅德泉准被告以2萬元現金保釋，期間不得離港，並要交出所有旅遊證件，居於報稱地址，案件押後至1月4日再提訊。



被告崔駿民，報稱無業，被控於2021年9月25日至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨，或激起對香港特別行政區政府離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視，或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

裁判官批准的詳細保釋條件如下：

1) 不得直接或間接以任何可視為危害國家安全罪行的行為

2) 不得接受任何傳媒訪問

3）不得使用、接觸任何社交媒體（包括但不限於Facebook /Instagram /LIHKG），發佈任何可能構成違反國安法或香港法例中危害國家安全罪行的行為。

4) 居於報稱地址，如有更改，須於 24 小時內通知警方；

5) 每星期往警署報到3次；

6) 不准離港；

7) 現金2萬港元（11月13日上午11時前繳交）；

8）交出所有旅遊證件，包括BNO。

案件編號：WKCC 4617 /2021