「快必」譚得志案　控方專家：政治語境明顯　香港人加油可屬煽動

人民力量成員譚得志（快必）涉去年多次擺街站時發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控14項罪名。案件今（18日）在區域法院續審，控方專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬繼續作供，劉在回答提問時提到，在反修例事件的背景等政治語境非常明顯的情況下，即使是「香港人加油」都可帶有煽動的意味。



失去了才會想恢復

嶺大歷史系教授劉智鵬下午接受盤問。辯方大律師蔡維邦盤指，「光復」一詞在香港經常被使用，如「光復上水」明確針對水貨客，不滿他們大規模、長時間佔用社區的空間及設施，故此「光復」非指失去了的地方，只是不想再被外人滋擾。劉不同意並指叫口號是因失去了上水才會想恢復。

控方早上播梁天琦片段時法官陳廣池一度叫停。(詳看下圖)

+ 1

香港人加油可帶煽動意味

蔡隨即指出，其實「光復」只是作為名稱，呼喚市民示威、投訴生活被滋擾及不安寧。劉不同意說法，他認為很多詞彙都可以表達這意思，如抗議、反對、不接受等，這些詞均在香港使用了很久，不需要光復。劉又稱，一旦使用「光復」，就代表欲取回已失去的。劉在盤問下同意，在如反修例事件的背景，或非常明顯的政治語境下，即使是「香港人加油」、「沒有暴徒只有暴政」等，都可具有煽動的意味。

香港大學語言學教授梁曉姿，以辯方專家證人身份作供，他批評控方的專家劉智鵬的報告中就「光時」的描述有欠全面。(劉安琪攝)

辯方專家指劉報告欠全面

辯方亦傳召了香港大學語言學教授梁曉姿，以專家證人身份作供，梁批評劉在報告中就「光時」的描述有欠全面，主要著墨歷史性資料，對於1950年後的資料參考較少，只有梁天琦的參選言論及721中聯辦事件。而根據Google Ngram 語料庫等，「光復」一詞於1940年代被廣泛使用，但在1960至2000年間卻很少被使用。

歷史用法未必符合現代社會

另梁不認為歷史上的字眼和意思，對了解涉案口號有任何幫助，陳官隨即指出中文源遠流長，每個字的意思一定有歷史基礎，質疑沒有歷史背景如何會有當代意識。梁解釋指，歷史上的用法未必符合現在，若當代工具及基本意識已可供我們了解已足夠。

光復可針對改善制度

提及「光復」一詞的近期用法，梁指出以往有上水居民發起「光復上水」抗議「水貨客」的滋擾，政府事後亦有積極回應，梁因而認為「光復」有針對不同的社會事件，改善、制定、改變此狀況的意思。涉案的語境下，「光復香港」可以是指「將一連串未清楚指明的社會問題從政治事件中解放出來」，但這亦非說「光復」不能有劉所指的收復已失去領土的意思。

被告譚得志（48歲）否認發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等共14罪。

案件編號：DCCC927、928、930/2020