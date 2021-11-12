大專辯論賽收通知港台拒協辦　37年合作關係斷纜　籌委會稱將續辦

被視為辯論界重要盛事的「大專辯論賽」，單方面被港台通知來年將不再協辦，意味合作37年的關係畫上休止符。「大專辯論賽」 籌備委員會今（12 日）晚上於社交平台發表聲明，指收到香港電台公共事務組發信，信中稱港台考慮各種因素後，未能應邀協辦來年大專辯論賽的準決賽及決賽。



籌委會表明，將繼續舉辦本年度大專盃，但具體安排尚在討論，感謝港台多年來對大專辯界的支持及協助，期望將來能有機會再與港台合作。



圖為2018年大專辯論賽決賽情況。（李澤彤攝/資料圖片）

歷年辯題不少涉政治

大專辯論賽自 1984 年起舉辦，屬大專辯論界重要盛事，由由各大專組成的籌委會與港台合辦，1986年曾以「民權與民主」為主題，現時則以「衝出校園，關心社會」作口號，初賽多於各大院校進行，準決賽則在港台廣播大廈進行，決賽則多於5月初在公開場所進行，2018及2019年則在香港電台廣播大廈舉行，並於電視直播決賽，決賽辯題包括「社交媒體較傳統媒體更具影響力」及「MeToo運動對推動社會公義利多於弊」。

發展局局長黃偉在1984年以港大代表出戰大專辯論賽。（資料圖片 / 余俊亮攝）

歷年題目除涉及民生議題外，亦包括政治，例如2005年的「人大釋法有助落實一國兩制」、2003年的「政制改革刻不容緩」、1996年的「杯葛臨時立法會絕不可取」。1984年的「開放中央政制，直接選舉較間接選舉更適合香港情況」，更由現任發展局局長黃偉綸代表港大擔綱擔任正方。

去年因疫情賽事被迫終止

不過，去年受疫情影響，由於未能安排準決賽及決賽賽期，該屆賽事被迫終止。大專辯論賽籌委會今日發表聲明，指收到香港電台公共事務組發信，信中稱港台考慮各種因素後，未能應邀協辦來年大專辯論賽的準決賽及決賽，意味37年以來的合作關係畫上休止符。