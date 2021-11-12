港台公共事務組疑再削人手　傳調走蘇敬恆：喺任何崗位都服務人民

香港電台近年捲入政治風眼，反修例以來成為重點整頓對象，尤其電視部公共事務組，該組製作的《頭條新聞》及《城市論壇》相繼停播，而《鏗鏘集》、《議事論事》等亦改為外判。絕多數大整頓，由今年3月空降廣播處長一職的政務官李百全出手，並觸發該組總監王祿霞及多名監製相繼辭職，5個高層職位懸空至今。



據了解，經整頓後公共事務組人手已大減一半，剩餘廿幾人。近日，組內再有多名員工接獲通知，將調往其他組，極可能日內公布、即時生效。綜合多個消息，均確認有組員收到口頭通知，未知受影響人數多寡，有指其中一人為《城市論壇》前主持人蘇敬恆。



蘇敬恆回覆指，《城市論壇》停播時已有記者問及，「有查詢都係問返港台，我作為公務員，喺任何崗位都係為人民服務。」《香港01》正向港台查詢，等候回覆。



消息：多名員工遭口頭通知調遷

綜合消息指出，曾製作《頭條新聞》、《左右紅藍綠》，最近仍有製作《地球事圓的》的公共事務組員工，已收到口頭通知，指港台將安排組員調至其他組別，將即日生效。另外，被調人員還包括曾經長期負責《議事論事》採訪工作的記協執委伍立德、及《城市論壇》蘇敬恆。

消息也指，該組在一輪節目調動後，負責的項目減少，部份員工近期並無節目製作，不排除可能只是部份人的調動。公共事務組原本製作多個港台王牌節目，包括《議事論事》、《鏗鏘集》、《中國點點點》等，但在李百全上任後出現不少節目及人事調動，包括《城市論壇》突然停播、《鏗鏘集》不少集數下架，及後改由外判製作，監製李賢哲辭職。

而《議事論事》同樣改由外判製作，避談敏感政治議題。《中國點點點》則於7月停止製作，同時段改播奧運節目，至今未復播。而李百全上任同日，公共事務組總監王祿霞，以及《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山均遞信辭職。

該組總監出缺 近半高層職位懸空

根據政府電話簿顯示，該組總監一職，以及一個高級監製、三個監製職位懸空至今。據了解該組士氣低落，人手因節目整頓「走咗好多人，辭職嘅辭職，留低嘅大兜亂負責其他節目。」團隊不排除未來有任何可能性，包括全組「被殺」，因為現時負責的節目僅剩餘約5、6個，相信未來一兩周，事態會明朗化。

綜合消息，該組仍有構思及著手製作新節目，故前面充滿未知數，難以形容現時狀況。以往任何職務調動，都會第一時間透過內部通訊公布，但現時做法不似以往，難以理解管理層的想法。而大整頓後，因不時有內部情況外洩，當局收緊將很多資訊列為機密，又會事後找「洩密者」，令現職員工人人自危。