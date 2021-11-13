何珮珊：打擊海上走私不能單靠追截　會配合陸上偵緝源頭搗貨源

海上走私猖獗。海關關長何珮珊今早（13日）出席一個電台節目上表示，疫情改變走私趨勢，走私集團利用大馬力快艇、內河貨船或漁船將貨物走私到內地，海關已改變策略，不能純粹在海上追截，希望從源頭截擊，包括偵緝岸上據點及貨庫，並會與內地執法部門交流情報。



另外，本港將全面售加熱煙、電子煙等另類吸煙產品，何珮珊表示正與相關部門商討執行細節，會加強向旅客宣傳新條例，考慮在實施初期彈性處理。



海關關長何珮珊今早出席商台節目《政經星期六》。被問到水警林婉儀殉職有否打擊士氣，何珮珊表示對事件感到難過和痛心，亦想起去年初三名關員海上執勤時殉職，海關事後檢討海上打擊走私的行動策略，「唔可以純粹追截，海上追截一方面非常危險，對方係亡命之徒；第二方面覺得未必係最有效方法。」海關已改變策略，除有船隊24小時巡邏及監視，會配合派員在陸上偵緝，監視走私集團的目標及據點，在源頭截擊，搗破他們岸上的倉庫可以重創貨源，同時會善用法例，盡量扣查快艇和強力引擎。

何珮珊表示，一向有與內地執法部門交流情報，「由上游香港至下游內地全部摸清」，然後聯合行動「夾擊」，如走私艇逃離香港水域，會將有關雷達系統資訊交予內地，兩地今年已成立四個專項行動，打擊凍品、龍蝦、高檔消費品、瀕危物種。

將禁電子煙入境 考慮實施初期彈性處理

本港通過全面禁售加熱煙、電子煙等另類吸煙產品的修例草案，何珮珊表示正與相關部門商討執行細節，包括考慮在實施初期彈性處理，加強向旅客宣傳新條例。被問到屆時會否先充公，在法例實施一段時間後才檢控，何珮珊表示，可以是其中一個方向，強調執法細節仍待商討。

何珮珊表示，海關會引入不同科技，加強執法能力，發展智慧海關，包括正構建大數據及雲端計算平台，明年首季將引入電腦斷層掃描系統，貨物的X光影像高解像度 及立體，對照過往緝獲的案件物品 ，再利用人工智能數據庫辨識是否有可疑。