走私龍蝦｜何珮珊指涉國安言論被曲解　走私食品不符内地檢疫要求

海關關長何珮珊本月初上任時，提及打擊走私龍蝦屬維護國家安全工作之一，言論惹起關注。何佩珊今（31日）接受電視台訪問時再度開腔解釋，強調進出口食品安全為國家安全的重要一環，走私過程若儲存不當，會導致食物變質、變壞，且走私龍蝦未經内地部門檢驗和檢疫，不符合内地進口食物對檢疫要求，强調只要未符合内地檢疫要求即屬違法。



何珮珊今（31日）於電視專訪上提到，國家安全涉及的範疇廣泛，進出口食品安全更是不可或缺的一環，又稱近日聽到坊間有說法稱，不明白龍蝦入口香港再轉運到内地的問題有何問題，她強調，食品走私過程中或涉及儲存不當，可能使食物變質、變壞，且相關龍蝦未經内地相關部門的檢驗和檢疫，不符合内地進口食物對檢疫的要求，品質沒有保證，又強調不論食品的來源地，只要未符合内地檢疫要求，即屬違法。

何珮珊於2014年任海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官時，曾率隊於羅湖口岸打擊走私奶粉水貨活動。（資料圖片）

何珮珊：或修訂《進出口條例》 打擊快艇安裝過多舷外引擎

水警高級督察林婉儀上月底在反走私行動中不幸殉職。何珮珊指出，正檢視是否有需要修訂《進出口條例》，以監管快艇安裝舷外引擎，因有不法分子在快艇加裝舷外引擎，以加强馬力，增加打擊海上走私的執法難度，又表示海關會在適當時候按《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑法，如凍結及充公走私的犯罪得益。

海關正積極參與「一次放行」通關模式 其他口岸或取相似方法

她另表示，海關將積極參與皇崗口岸的「合作查驗、一次放行」通關模式的商討，並預料未來其他口岸或採用類似通關方法，但强調新安排能否減輕海關壓力並非主要考慮因素，目的是便利市民和加快暢通物流及車流。