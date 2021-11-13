選舉｜何珮珊︰海關將加強堵截危害國安文宣物品流入　會檢視意圖

本港將舉辦三場選舉及迎接回歸25周年，海關關長何珮珊今早（13日）出席商台節目《政經星期六》時，提到提到國安法實施後，槍枝、戰略物資等流入本港案件減少，但留意到有「軟對抗」文宣物品可能流入本港，會加強堵截，她指「軟對抗」文宣物品的類型範圍廣及「好生活化」，海關會以情報主導，及與警方國安處合作，檢視物品的意圖同行為等，有需要會徵詢法律意見，認為「唔會話存在咩文字審查。」



何珮珊表示，國安法實施後，危害國家安全的物品包括槍枝彈藥、小型武器及戰略物資如頭盔等，運入本港案件數量減少，但留意到有「軟對抗」文宣可能流入本港，目的是煽動、鼓吹暴力，挑起對國家及特區的憎恨、意圖用違法行為達政治目的等，「不可以掉以輕心。」

何珮珊形容，「文宣物品同平時緝獲違禁品係好唔同，唔同槍枝彈藥、唔同毒品有個既定範圍、知道咩樣，但係文宣呢啲軟對抗物品可以係咩嘢都得，亦都可以係好生活化。」海關會以情報主導，及與警方國安處協調。

被問到怎樣判斷什麼內容屬違法，何珮珊表示會從整體檢視，包括意圖同行為，著重調查過程搜證，有需要會徵詢法律意見，「唔會話存在咩文字審查。」本港將舉辦立法會及特首選舉，並迎接回歸25周年，海關將加強有關執法。