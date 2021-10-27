走私龍蝦｜何珮珊：食物安全屬國安重要一環　稱早前言論被曲解

新任海關關長何珮珊日前表示，《港區國安法》實施後，雖然流入的槍枝彈藥、戰略物資等數字大大減少，但仍有別有用心人士輸入「軟對抗」物品，海關會防範相關訊息流入，海關亦會配合國家對外貿易限制，打擊走私活動，正如早前與內地聯合行動，打擊澳洲走私龍蝦，是維護中國對澳洲的貿易限制及國家安全工作，有關言論惹起熱議。



何珮珊接受傳媒訪問回應指，新時代下總體國家安全觀涵蓋生物安全，當中食物安全是不可或缺的一部分，「關鍵是這些貨品未經檢驗檢疫核准進入內地，品質存疑，而非涉及任何貿易不公平的問題。」她又指，在網上發表曲解其意思言論的人，如果是明知而刻意誤導、醜化海關，對此絕對不能接受。



何珮珊在履新後見傳媒時提到打撃走私澳洲龍蝦事宜。（資料圖片）

何珮珊接受《文匯報》訪問時表示，自從今年1月開始，香港進口澳洲龍蝦的數量大大增加，由以往每月約100公噸大增至每月250公噸，海關因而起疑，經調查發現不法分子從澳洲大量採購龍蝦並走私至內地，以獲得豐厚利潤。

何珮珊指，這些走私進入內地的龍蝦未經內地檢驗檢疫部門的品質檢查，對內地民眾的食用安全構成極大風險，香港海關有責任全力打擊這些走私食材，不論產地。

對於網上對其言論作出不同質疑，何珮珊指，如果在網上發表這些言論的人不知道食品安全是國家安全重要一環，香港海關可以多作解說，但如果是明知而刻意誤導公眾、醜化海關，就「絕對不能接受。」