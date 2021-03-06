新居屋屢爆問題　陳帆：驗收科學化　坊間敲瓷磚推斷空心磚不科學

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-06 14:46

去年底落成的將軍澳新居屋雍明苑，陸續有住戶入伙，卻爆出廚廁現「空心磚」、房間批盪爆裂等問題，當區區議近日再接到污水倒灌投訴，房委會的施工和監管惹起質疑。運輸及房屋局局長陳帆今（6日）在網誌為房委會護航，強調當局已採用多項新技術，讓工程人員準確設計、規劃和監控整個建屋工程。 陳帆又形容當局的樓宇驗收程序亦非常嚴謹，會以科學方法詳細檢查每個細節，如容易滲漏的廚廁，又會以儀器隨機對瓷磚進行「拉力測試」，確保瓷磚鋪設穩固，強調坊間以敲瓷磚推斷有否「空心磚」的做法並不科學。

陳帆今早發表網誌大讚房委會的樓宇驗收程序非常嚴謹，會以科學化方式詳細檢查每個細節，如對容易滲漏的玻璃窗、室與廚房地磚鋪有防水膜的牆腳、廚廁鋅盆等進行不同類型的防水效能測試。

有驗樓師批評雍明苑有「空心磚」問題，陳帆直言，坊間一般以敲瓷磚的聲響，推斷有否「空心磚」，惟瓷磚底部物料不同，響聲亦會有別，相關做法未能反映實際情況；反觀房屋署會在不同樓層、不同位置，包括電梯大堂、住宅單位內如廚房、浴室等，以儀器隨機對瓷磚進行「拉力測試」，若測試結果未達標準，承建商必須拆除該部分瓷磚，重新鋪砌。他續指，工程監督亦會檢查瓷磚有否鬆脫、崩裂、凹凸不平，排列是否整齊等。

他提醒住戶可在收樓7日內向房屋署匯報單位瑕疵，當局會跟進檢查，並敦促承建商免費修繕，及後亦會在保養期內持續跟進，當局亦會向入住1年的住戶進行調查，了解居民對新屋邨設施的意見。他引述過往的意見調查數字指，居民對新屋邨的整體滿意程度達90%。

房屋署利用BIM建立構件式單位設計資料庫，讓建築團隊選取不同模型，配合電子化的地盤環境及自然環境的電腦模擬，處理選址上的限制。（運房局圖片）

陳帆又指，本港土地問題愈趨嚴重，公營房屋發展用地較以往複雜，房委會將標準大廈設計改為因地制宜模式，並利用「建築信息模擬技術」（BIM）建立構件式單位設計資料庫，讓建築團隊選取不同模型，配合地盤環境及自然環境的電腦模擬，以應對選址限制、統一建築標準，增加設計效率、更有效地監控施工程序。