國安法｜教大：本學年起國安法及國安教育已列入必修通識課程

《港區國安法》列明，港府應通過學校等開展國家安全教育。繼浸會大學、理工大學及嶺南大學早前公布新學年推行國安教育後，香港教育大學今日（16日）亦公布，本學年已將國安法及國家安全教育列入必修的通識課程中，以研討會、講座等方式教授，而主修教育的學生會透過必修科目，了解教師專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。



香港教育大學。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教育局局長楊潤雄今年3月初曾表示，正與8間資助大學商討國安工作細節，預計2021/22學年起，大學的課程、場地管理及師生行為管理安排上會有改變，而浸大、理大及嶺大在今年暑假時已表示，會在2021/22新學年起推行國安教育。

國安法及國安教育以研討會及講座等方式教授

教大今日（16日）表示，國家安全涵蓋範圍相當多，除政治和國土安全、亦包括文化安全、網絡安全及生態安全等，與市民生活息息相關，重申教大課程一直涵蓋基本法教育，從2021/22學年起，國安法及國家安全教育已列入必修的通識課程中，以研討會、講座等方式教授。

主修教育學生在必修科將了解專業操守及師德

至於主修教育的學生亦會透過其必修科目，了解教師專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。

浸大、嶺大、理大均在本學年起推國安教育

香港浸會大學早前表示，新學年起所有新入學本科生，畢業前須完成國安教育必修課程。課程不計入畢業學分，但設有評估；內容將涵蓋網絡安全、環境安全及公共衞生等範疇。

香港理工大學同樣將國安教育列為一年級本科生的必修課題，教授保障國家安全的不同議題及相關法律知識。

嶺南大學則表示，會在共同核心課程、綜合學習課程、研討會及講座等介紹國家和香港發展，當中包括國安議題。