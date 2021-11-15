關注組促漁護署撤回格殺野豬令　斥推得急欠諮詢　如同文明大倒退

一名輔警上周執勤時遭野豬咬傷，漁護署其後宣布會將市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（15日）在港台節目《千禧年代》形容新政策等同「格殺令」及「文明大倒退」，促請政府撤回。他指，漁護署事前未有諮詢公眾及動物組織，形容推行得急。關注組指，是因有人餵野豬令牠們出沒市區，認為應增加資源巡查及進行絕育手術。



本港各區不時錄得野豬滋擾的個案。（資料圖片／魯嘉裕攝）

黃豪賢指，漁護署人道毀滅措施野豬屬「格殺令」，相信一早有意推行，但事前卻無諮詢公眾及動物組織，形容推行得急。他指，野豬出沒市區因有人餵飼，加上未有處理好垃圾桶的廚餘，令野豬出到市區覓食。

隱閉地方餵野豬難執法 關注組支持擴展野生動物禁餵區

針對野豬問題，漁護署擬研究修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，以減少野豬數目及野豬滋擾。黃豪賢支持擴大有關範圍，指現時禁餵區主要在郊野公園，非野豬常出沒的地方，不過因有市民在隱閉地方不定時餵食野豬，漁護署難以執法。

約10%野豬已絕育 倡就人道毀滅政策設冷靜期

他指，漁護署曾於2017年開始為野豬注射避孕針或進行絕育手術，當時政策獲得公眾支持，約有10%的野豬已進行避孕。他認為當局與其推行「格殺令」，應設冷靜期增加漁護署的資源進行巡查及絕育手術。

（資料圖片）

南區區議員梁進指南區的野豬出沒情況嚴重，因鄰近郊野公園及區內多狹窄的行人路。他指幾乎每日收到市民的短訊反映情況，而他們因應不同程度的受滋擾情況對措施有不同意見。他認為漁護署推行避孕絕育政策的成效低，自己亦曾因遇上野豬通報漁護署，最終需要等6小時才有人到場。

南區市民指有人專程駕車餵飼 促加罰則

居住南區的陳女士致電節目指，南區的野豬多在路邊及遊樂場附近出沒，曾見過有人專程駕車餵食野豬。她認為野豬出沒市區因有人餵飼，有必要對餵野豬的人增加罰則，並控制野豬數量。同樣居於南區的梁女士指，曾看到野豬到市區吃飯盒，而其私家車亦曾被野豬弄花。她指看到有人駕車到南風道一帶放餵野狗，質疑她的行為引誘野豬出沒市區。市民黃女士亦稱，不時在行山期間看到野豬，指牠們一般不會攻擊人類，除非遇上挑釁行動。她認為，當局應針對餵飼野豬行為，如增加罰則等。