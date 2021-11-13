關注組發起聯署　批人道毀滅政策視野豬「生存即該死」　促撤回

近期屢有市民在鬧市發現野豬消息，一名輔警於周二（9日）執勤時遭野豬咬傷。漁護署昨日（12日）宣布，由即日起每月捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅。

香港野豬關注組及NPV非牟利獸醫服務協會等，向食物及衞生局局長陳肇始及漁護署署長梁肇輝發表聯署公開信，要求當局撤回人道毀滅野豬政策。

公開信中強調，野豬一般不會主動襲擊人，傷人事件很多時因野豬受驚或其他原因所致。聯署信又指，野豬是在本港土生土長的野生動物，是有意識、有思想、有感受的生命，同樣應獲得尊重，促署方不應以「一刀切」政策，將在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。



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聯署由香港動物報、香港野豬關注組、NPV 非牟利獸醫服務協會等團體發起。公開信指出，野豬是在本港土生土長的野生動物，是有意識、有思想、有感受的生命，同樣應獲得尊重。信中批評，當局的新政策漠視野豬生存權利，將牠們在市區存在視為死罪，做法極不合理，亦與過去一貫動物管理政策原則相悖。信中又強調，野豬一般不會主動襲擊人，傷人事件很多時因為野豬受驚或其他原因所致。

漁農署在先導計劃行動期間，為合適和身體狀況良好的野豬進行避孕。（漁農署圖片）

期望香港變成一個更文明、更動物友善的城市

公開信亦指出，署方過去推出多項寬鬆措施，包括停止野豬狩獵隊，推行野豬絕育計劃等，不少市民都認同這些政策的方向，期望香港變成一個更文明、更動物友善的城市。信中批評，今次新政策「開倒車」，由動物友善政策，倒退為撲殺政策。

一眾團體又批評，新政策並非針對野豬傷人或主動對人襲擊事件，而是「一刀切」將在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅，做法等同將野豬視為生存即該死，而非針對野豬有否作出襲擊人類的行為，對署方做法深感痛心和不滿。

團體發起聯署，促請港府撤回定期捕捉與人道毀滅市區野豬的措施，以及提出設冷靜期或觀察期，讓市民改變餵飼野豬的習慣，推行「捕捉、避孕針／絶育、放回」政策，以及改善垃圾桶設計等建議。

▼近日警員遭野豬襲擊事件▼

