沙田萬怡酒店外傭檢疫今起預約　中介變招搶逾10間房　冀再增供應

政府下月八日起增設沙田萬怡酒店作為外傭指定檢疫設施，將提供500個房間，每晚房間收費650元，今早（15日）九時半起可登入官網預約登記，《香港01》記者嘗試登入網站，需時約25分鐘才可進入網站。香港僱傭代理協會主席張結民表示，為免同一時間登入網站「擠塞」，今早員工提早15分鐘登入網頁，過程尚算順利，成功預訂10多間房。不過，他強調目前尚有5,000名外傭等候來港，最快半年才消化，建議政府再增多500間房，縮短外傭來港時間以應付需求。



外傭來港須入住檢疫酒店或中心，並檢疫21日。（資料圖片）

中介提早登入避塞車 頭1小時仍能預約

沙田萬怡酒店下月8日納入為外傭到港後的指定檢疫設施，今早九時半起開放網上預約。香港僱傭代理協會主席張結民表示，沙田萬怡酒店目前提供500間，開放預約期至明年2月，每日有25間房可供登記。他指，員工今日提早15分鐘登入網頁，到九時半已可順利預約，成功預訂10多間房，估計開放頭1小時內仍能預約房間。

張結民：沙田萬怡預約模式較竹篙灣理想

張指，酒店網上預約系統較竹篙灣檢疫中心正常，開放所有日子預約：「如果12月10日訂唔到連續21日，可以改試12月11日咁訂，但檢疫中心（竹篙灣）每周只限一次預約及名額，並不理想。」

尚有5000外傭等候來港 冀增多500間房應付需求

政府目前開放香港荃灣絲麗酒店、竹篙灣檢疫中心、青衣華逸酒店作外傭到港後的指定檢疫設施，隨著絲麗酒店於下月1日不再用作外傭檢疫酒店，沙田萬怡酒店下月8日起將「補位」。張結民預計，尚有5,000名外傭輪候來港，最快要半年才「消化」，建議政府可再增多500間房，縮短外傭來港時間，以應付需求。