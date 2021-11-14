抵港外傭確診率回落　檢疫房間仍難求　羅致光：將謹慎調校名額

外傭檢疫酒店一房難求，政府下月8日起增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供500個房間供來港外傭檢疫店。勞工及福利局局長羅致光今日（14日）表示，到港外傭確診率雖有下降趨勢，但仍然偏高，至10月底前的14日，菲律賓仍佔輸入個案來源地第一位，印尼排第四，因此政府會持續觀察兩地疫情、疫苗接種進展、到港後確診率變化，小心翼翼調校外傭指定檢疫設施的數目與入住名額。



勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，每間房每晚收費650元。（資料圖片／鄧詠中攝）

羅致光在網誌提到，近期不少人問，若外傭續約放假回國，或因現有外傭完約後希望回國而要聘用新外傭，但預訂外傭指定檢疫設施困難，如何是好？

羅致光：僱主最好勸說外傭延後放假回國

現時政策容許外傭續約時可申請延後最長到新合約完結為止才放假回國，羅致光稱因此以安全計，最好還是勸說及安排外傭延後放假回國，一來可減低其感染機會，二來避免回港時受到阻滯。

若現有外傭在完約後希望回鄉生活，而僱主需要聘請新外傭，羅致光指最佳方法仍是能與原有外傭達成協議，先續一份新合約，當新外傭成功到港及完成檢疫後，才在雙方同意下終止合約。退而求其次，是游說外傭延長現有合約，最長可以是六個月，當新外傭成功到港及完成檢疫後，才在雙方同意下終止合約。

菲律賓及印尼過去一年是香港輸入個案來源地首兩位

羅致光表示，過去兩個月抵港外傭確診率逐漸下降，由9月初3.3%降至10月尾1.37%，但相對整體10月份從外地來港，已完成疫苗接種人士的確診率0.55%，外傭確診率仍偏高。 他又指，過去一年，菲律賓及印尼是香港輸入個案來源地首兩位，政府會持續觀察兩地的疫情、疫苗接種率的進展、到港後確診率的變化，以調整從菲律賓與印尼輸入外傭的進度。

每日平均來港外傭人數11月回升至107人

羅致光強調，政府一直小心翼翼調校外傭指定檢疫設施的數目與入住名額，目前每日來港外傭人數已逐步回升，由9月初平均約28人回升至11月初107人，而沙田萬怡酒店下個月會取代荃灣絲麗酒店，作為外傭指定檢疫酒店，可以提供額外100間房間。