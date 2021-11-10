外傭偷僱主金器再典當最終判監　僱主需付全數贖回贜物大感不公

有港媽日前在網上分享，指其外傭偷了家中金器並拿去當舖典當，最後認罪並被判監，港媽接獲警方通知，如欲取回金器需付全數贖回，惟她認為金器是賊贓，應與當舖一人一半攤分金額或以折扣代替全數贖回，希望請教有類似經驗僱主之做法。



記者就此事聯絡到僱主朱小姐，她表示該名涉事印尼外傭到其家中工作半年，工作表現一般，但未至於懷疑她「手腳唔乾淨」，直到一次：「平時金器我都是放櫃桶鎖住，有天我收拾房間時，剛巧2歲多兒子入房見到我打開櫃桶，覺得裝著金器的盒好得意，於是拿去玩，但拿不穩全部跌落地，我才發現原來都是空盒，我哋找遍全屋都找不到裏面的金器。」

示以圖，非當時人實物 (資料圖片)

此後，她開始對印傭提高警覺：「 我好記得有次我姪女生日，我日間在櫃員機提出$3600，晚上帶同姐姐一起出席姪女生日宴會，飲宴未完，她說想提早回家清潔，於是中途離席，當晚我回家後就發現之前提的$3600不見了。 而我先生提了$500放在袋中，以備明天午膳時用，直到第日結帳時，又發現$500不見了。」

朱小姐表示其丈夫提取$500放在袋中，以備明天午膳時用，直到第日結帳時，又發現$500不見了。此後對外備的防備心更高。示意圖，非當時實物 (資料圖片)

朱小姐表示雖然有翻查家中閉路電視，但沒有發現，她說：「總之最相關時間的錄影都斷路了，真不知是怎樣做到。」直到有天朱小姐當面問印傭是否偷東西：「她否認偷竊，於是我報警，警察來到問她，她才承認偷竊。」

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警方要求僱主全額贖回被盜金器

朱小姐保守估計，由印傭被捕前一個月之內計起共損失之現金及金器逾$15,000，其實外傭在工作期間亦有不少令朱小姐感到奇怪的行為，她說：「每次佢都會帶我仔入房並關門才餵飯，話我仔在客廳吃飯會走來走去。直到有次我打開門看到囝囝在睡覺，姐姐立即說他已經食完飯很快睡著了，但明明她入房不久。」

現時朱小姐已辭職當全職媽媽照顧家庭，也決定不再聘請外傭，但由於被偷的金器是其子滿月時的禮物，雖然不算昂貴，但充滿紀念價值及代表對兒子成長的祝福，故感到心痛，認為警方要求她全數贖會有欠公平，「因為這明明是賊贜，但要我付全費，希望當舖可以一半價錢讓我贖回金器。」

外傭被判三個月監禁

記者就此事向警察公共關係科查詢，得到以下回覆：「警方於9月23日接獲一名女子報案，指懷疑其女外籍家庭傭工盜去其現金及金飾，案件列『盜竊』，由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。人員同日於旺角區拘捕該名女外籍家庭傭工，並落案控告其一項盜竊罪。案件已於9月28日在西九龍裁判法院提堂，被告承認控罪，被判三個月監禁。當案件完成法律程序後，被盜財物如曾作典當，警方將按照香港法例第166章《當押商條例》由法庭或裁判官處置有關當押品。」

外傭偷BB滿月金器再典當。示意圖，非當時實景(資料圖片)

律師：一人一半方式解決

因應警方指出香港法例第166章《當押商條例》由法庭或裁判官處置有關當押品，我們向執業大律師陸偉雄查詢，他回覆記者時說：「被告人偷竊進行典當，當舖也有某程度上損失；舉例金鏈價值$1000，當舖付了對方(即外傭）$500，當然僱主亦損失了價值$1,000元的金鏈，即雙方都有損失。而外傭因為已坐監，一般來說也不會再作出賠償，但有人為了縮短監禁時間，可能用錢賠償，如果外傭願意拿出＄500予當舖，而金鏈可以歸還予僱主當然整件事就很容易解決，但事情沒有那麼美好的。」

(資外傭偷BB滿月金器再典當。示意圖，非當時實景(資料圖片)料圖片)

注意是否有人為疏忽

執業大律師陸偉雄提到一般外傭都沒錢賠給當舖，由於整件事上當鋪及僱主也有損失，所以會用一人一半的方法解決，如果其中一方不願意以一人一半方式解決，就要開庭審理。

他說：「此時法官會考慮兩方面，第一是金鏈是如何遺失，是有人撬開櫃桶？還是有人因疏忽沒有將金鏈鎖好，當中是否慢藏誨盜? 另一方面，當鋪老闆在事件上也不是責無旁貸，當鋪掌櫃有責任詢問外傭該當物是『幾時買？』、『在哪裡買？』等合適查問，對方又是否支吾以對，含糊其詞?一旦開庭，法官就不會判一人一半，而是因應是否有人為疏忽，所以也小心最終是否變成『得個桔』。除非，整件事也沒有人疏忽，否則我也建議以一人一半方式解決。」

執業大律師陸偉雄。（資料圖片／羅君豪攝）

謹慎收好個人財物

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤建議僱主一定要小心保管個人財物，她說：「很難和外傭私下解決，現在外傭很醒，一般會否定，打草驚蛇。」她指僱主若有影片證明可報警，或是更謹慎地收好財物，外傭見到僱主有防範，應會懂得收歛行為。

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