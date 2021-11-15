年宵｜料花市暢旺　首投族紛加入戰團　桃花大王：花價貴三至五成

虎年年宵將於明年1月26日至2022年2月1日（年初一）舉行，維園年宵攤位競投今（15日）舉行，競爭相當激烈，「桃花大王」劉海濤早上已投4個檔，料今年競投情況「好旺」，攤位價格上升，指有不少新人加入，預料年宵人流「爆棚」，花價會升3至5成。

有首度投檔的花店店主以2.2萬元投得1號攤位，與預期相約，冀多人留港過年，可有100萬元生意額。



談小姐首次投年宵攤位，以2.2萬元投得1號檔，指寓意「樣樣都第一」。（張浩維攝）

以22,000元投得1號攤位的談小姐說，本已預計花約2萬元，認為投得價格合理，指1號位「第一」的寓意可「樣樣都第一」。她今年首年參加年宵，以蘭花為主打，指今年多人留港過年，預計人流比往年多，氣氛亦會好，期望有100萬元生意額，有信心可以做到。

「桃花大王」劉海濤早上已投得4個攤位，每個約1萬至2萬元，比往年貴，目標投16個。他指投檔情況如預料中「好旺」，「人流一定爆棚」見有不少新人加入競投，指多港人留港，而政府亦派了5000元，相信生意不錯。

他指，今年天氣若不凍，桃花應可開八成，過年前若不凍，整體花價會貴5成，不凍亦會貴3成，因不少人致電查詢訂花，多了人取貨，價格會較高。

「桃花大王」劉海濤早上已投得4個攤位，每個約1萬至2萬元，指今年有不少新面孔競投，預計年宵人流「爆棚」。（張浩維攝）

「蘭花大王」楊小龍去年投了十多個攤位，但今早只以底價投得2號攤位，「今朝本來要投4個檔，但係見到咁激烈」，「一舉手就有人晾價」，指今年全場都是濕貨區，「冇咁急住要投」，指下午可以再投，目標較去年16個攤位少，指因員工減少亦賺少，如競投價貴就會投更少攤檔。

上午時段最高價的攤位以4萬元成交，其中49號攤位由藍衣男子投得。（張浩維攝）