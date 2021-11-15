年宵｜維園攤位最高4萬成交　變數未除　食環署：疫情惡化或取消

2022年農曆年宵市場將於明年1月26日至2月1日（年初一）清晨舉行，7日年宵只設濕貨攤位。食環署今日（15日）率先舉行維園年宵攤位競投，上午時段最高價位檔位以4萬元成交，交投明顯較去年疫情高峰時舉行的競投活躍，但其他不少檔位少於10口價就賣出。

食環署衞生總督察（行動）周勁時表示，今年競投相對上年更激烈，認為競投人士釋除不明朗因素，指若疫情反覆，會調整場地規則，若有極端情況，不排除會取消。



「蘭花大王」楊小龍投得唯一一個以底價5440元成交的攤位。（張浩維攝）

部分攤位第一口叫價已過萬 整體氣氛勝去年

今年維園年宵175個攤位競投分兩日舉行，首日分上下午兩節，共有120個攤位供競投，每個攤位底價為5,440元，每次叫價不得少於200元。整體氣氛較去年佳，有近百人參與，入座率約八成，叫價聲此起彼落，部分攤檔第一口價已逾萬元。

維園中間通道兩旁攤位成交價暫最高 各以40,000元成交

上午時段最高價錢暫時為49號及50號攤位為40,000元，分別以9口及7口價賣出，均位於維園中間通道位置兩旁，暫時亦只有一個攤位以底價賣出，而大部分攤位以過萬元投得。

維園年宵攤位競投激烈，叫價聲此起彼落，上午時段最高價為4萬元，僅一檔以底價5440元投得。（張浩維攝）

競投人士更願意出價 食環署形容：絕對熱烈過上一年

食環署衞生總督察（行動）周勁時表示，今年競投相對上年更激烈，價格「絕對係熱烈過上一年」，認為競投人士釋除不明朗因素，更願意出價。問到年宵會否隨疫情有機會取消，周說會在場地規則如開放時間及防疫規例中作調整，若現極端情況，不排除會取消。

今年競投相對上年激烈，價格絕對係熱烈過上一年，會在場地規則如開放時間及防疫規例中作調整，若現極端情況，不排除會取消。 食環署衞生總督察（行動）周勁時

進入年宵市場必須使用安心出行或登記個人資料

食環署新規訂，所有進入年宵市場時，都必須使用「安心出行」流動應用程式掃描二維碼，或按食環署指示登記姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話及到訪日期及時間以作紀錄。周勁時說，會按政府在年宵舉行時間的防疫安排，靈活增加人手，相信市民已習慣出入部分場地強制掃安心出行，認為不會阻礙他們到年宵。至於未來會否需要疫苗證明書才能進入年宵市場，周說，需看政府到時是否實施有關措施再作配合。