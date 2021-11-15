移民潮｜馬仲儀離港赴英續當醫生　嘆政治氣壓低、欲見風景難如願

香港掀起移民潮，為人熟識的公共醫療醫生協會前會長馬仲儀亦移民英國，她向《香港01》稱，本港政治環境氣壓太低，未來都不會看到如願的風景，因此離開香港到英國繼續做醫生。她在10月底亦辭退醫務委員會職務。



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馬仲儀本身為聯合醫院內科及老人科醫生，她透過短訊回覆，早在10月已從醫院離職並移民到英國繼續擔任醫生，離開香港是因為醫護可能要宣誓、社會氣氛、政府修改《醫生註冊條例》，「香港氣壓太低了，看不到自己希望見的風景，不過，我自身一路都安全的。」

她去年底（2020年）亦高票當選醫委會委員，任期至2024年。馬仲儀表示今年10月底已經辭去職務，預料席位會再改選。

馬仲儀是公共醫療醫生協會前會長，擔任會長不久便爆發反修例運動，曾發聲明譴責香港警察在2019年10月1日，向當時為中五生的曾志健近距離開實彈槍，質疑是「蓄意射傷市民」，亦批評港府未認真解決社會問題，只透過警方以武力消滅年輕人。

▼2019年10月1日荃灣警民衝突開槍事件▼

