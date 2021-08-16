移民潮席捲公立醫院　麻醉科心胸外科重災　馬仲儀：十個煲八個蓋

移民潮捲起，加劇公立醫院人手緊張情況。香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀稱，過去2年疫情期間，醫生流失情況較慢，但隨著疫情現稍穩及經濟好轉，不少公院醫護重新考慮及執行個人人生規劃，因此再掀離職潮，腦外科、心胸外科、麻醉科等專科醫生更是重災區，即使引入海外醫生亦無法彌補資深醫生的能力。



馬仲儀今日（16日）在香港電台節目表示，社會運動及疫情在過去兩年令香港經濟不明朗，減慢人手流動，現時經濟見好轉，醫護可以重新執行人生規劃。她稱，近兩個月部份專科較多同事離職，包括麻醉科、腦外科、心胸外科等，「（這幾個專科）本身醫生數量唔夠，專門科都係得一兩對手做，一走影響好大，以往十個煲九個蓋，依㗎十個煲八個蓋，咪叫嗰八個蓋做多啲。」為紓緩人手不足及維持服務，馬指方法不外乎加班工作，或邀請私家醫生當兼職。

▼7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況▼



+ 26

政府銳意引入海外醫生，馬仲儀相信來港者都是資歷淺或未有專科資格的醫生，「全世界都唔夠（這幾類專科醫生），以往都試過用有限度註冊主動邀請，都搵唔到幾多。」被問到醫生移民原因，馬仲儀稱無向同事了解，「大家都係香港人，唔使問原因啦。」